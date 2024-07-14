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Sevgilini Gerçekten Seviyor musun?

Sevgilini Gerçekten Seviyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 15:01

Bu testte, partnerinize olan gerçek duygularınızı öğrenebilirsiniz. Belki de kendinizi kandırmıyorsunuzdur.

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Partnerinin en sevdiğin özelliği hangisi?

4. Onsuz yaşayamayacağını düşünüyor musun?

5. Uzun süre ona ulaşamadığında ne düşünürsün?

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6. Ailen sevgilini kabul etmese ve ondan ayrılmanı isteseler, ne yaparsın?

7. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?

8. Onunla hiç tanışmasaydın, şu an olduğun kişi olabilir miydin?

9. Özel günlerde birbirinize hediye alıyor musunuz?

10. Peki, o senden ayrılmak istese ne yaparsın?

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Sen onu çok seviyorsun!

İşte bu! Aşkın büyüsüne kapılmışsın ve partnerine karşı duyduğun o yoğun sevgi, adeta kalbinde bir yangın gibi yanıyor. Onun için dağları delebilir, denizleri aşabilirsin. Onun bir gülümsemesi, tüm dünyanın üzerine gelen tüm karanlıkları aydınlatmaya yetiyor. Onun mutluluğu, senin mutluluğun oluyor ve bu durum, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Umarız bu aşk dolu yolculuğunuzda, aranızdaki bu sarsılmaz bağ hiç kopmaz ve her gün biraz daha güçlenir. Siz birlikteyken, dünya daha güzel bir yer oluyor. İşte bu yüzden, sizin gibi aşkı yaşayan çiftlere her zaman 'Umarız hep mutlu olursunuz' diyoruz ve bu dileğimiz, kalbimizin en derinlerinden geliyor.

Onu seviyorsun ama bu aşk değil!

Elbette, sevgilinle arandaki bağın özel olduğunu kabul ediyoruz, ama bu bağın aşk olduğunu söylemek ne kadar doğru? Belki de bu, daha derin duyguların bir öncüsüdür, belki de değil. Ancak bir şey kesin: Eğer bu ilişkiyi sürdürmek istiyorsan, bu konuda aktif bir rol alman gerekiyor.Bir ilişkide, her iki tarafın da eşit ölçüde çaba sarf etmesi gerektiğini unutmamak önemli. Sonuçta, 'sevgilim bana her zaman ilgi gösterecek' diye bir kural yok, değil mi? Evet, belki başlarda bu şekilde olabilir, ama zamanla bu durum değişebilir. İlişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini unutmamalıyız.Şimdi, kendine biraz zaman ayır ve ne yapmak istediğine karar ver. Belki de bu ilişkiyi bir adım öteye taşımak istersin, belki de değil. Her ne olursa olsun, bu kararı vermek için kendine zaman tanı. Sonuçta, belki de gelecekte evli, mutlu ve çocuklu bir hayat seni bekliyordur. Ama unutma, bu senin kararın ve bu kararı verirken kendini dinlemelisin. Çünkü aşk, her zaman olduğu gibi, biraz da cesaret işidir.

Heves!

Aşkın kıvılcımları kalbinde uçuşuyor gibi görünüyor, değil mi? Cevaplarından anladığımız kadarıyla, partnerine karşı belirli bir çekim hissetmeye başladın. Ancak bu duyguların, heyecan ve merakla karışık bir heves olduğunu hissediyoruz. Bu durumda, önünde iki seçenek bulunuyor: Ya bu ilişkiyi bir adım öteye taşıyıp, duygularını daha da derinleştireceksin, ya da kendini bu durumdan çekip, bir kenara çekileceksin. Unutma ki, karşındaki kişinin duyguları da senin kadar önemli ve değerli. Şimdi, ne yapmak istediğine karar verme zamanı. İster bu aşkı daha da büyüt, ister yeni bir sayfa aç ve hayatına devam et. Seçim senin!

Sevmiyorsun!

Bir süreliğine aşk dedektifi olup senin duygusal dünyanı mercek altına aldık ve sonuçlar oldukça ilginç çıktı! Senin partnerine karşı hislerin, romantik bir aşktan çok, dostça bir yakınlığa benziyor. Peki, eğer gerçekten sevmiyorsan, neden bu ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorsun? İşte bu sorunun cevabını bulmakta biraz zorlandık.Düşünsene, partnerin de bir insan ve onun da duyguları var. Ona karşı hissettiğin bu duygusal belirsizlik, onun da kalbini kırabilir. Kendine biraz çeki düzen ver ve bu durumu bir düşün. Belki de hayatında olan bu kişi, aslında gelecekteki eşin olabilir. Bu yüzden, duygularından tam olarak emin ol ve ona göre bir karar ver. Sonuçta, aşk bir yana, insanların duygularıyla oynamak hiç de adil değil, değil mi?

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