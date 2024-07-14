Sevgilini Gerçekten Seviyor musun?
Sevgilini Gerçekten Seviyor musun?
Bu testte, partnerinize olan gerçek duygularınızı öğrenebilirsiniz. Belki de kendinizi kandırmıyorsunuzdur.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Partnerinin en sevdiğin özelliği hangisi?
4. Onsuz yaşayamayacağını düşünüyor musun?
5. Uzun süre ona ulaşamadığında ne düşünürsün?
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6. Ailen sevgilini kabul etmese ve ondan ayrılmanı isteseler, ne yaparsın?
7. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?
8. Onunla hiç tanışmasaydın, şu an olduğun kişi olabilir miydin?
9. Özel günlerde birbirinize hediye alıyor musunuz?
10. Peki, o senden ayrılmak istese ne yaparsın?
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Sen onu çok seviyorsun!
Onu seviyorsun ama bu aşk değil!
Heves!
Sevmiyorsun!
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