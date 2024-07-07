Gizli Tutkularınızı Ortaya Çıkarın!
Gizli Tutkularınızı Ortaya Çıkarın!
Hepimizin içinde gizli kalmış, henüz keşfetmediğimiz tutkular ve arzular vardır. Bu test ile gizli tutkularınızı ortaya çıkarabilir, kendinizi daha yakından tanıyabilirsiniz.
Haydi, başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayata dair genel bakış açınız nedir?
4. Bir arkadaşınızın doğum günü için nasıl bir hediye seçersiniz?
5. Stresli bir günün ardından nasıl rahatlamayı tercih edersiniz?
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6. Aşağıdaki mesleklerden hangisini tercih edersiniz?
7. Bir projede hangi rolü üstlenmek istersiniz?
8. En çok hangi tür etkinliklerden hoşlanırsınız?
9. Hangi söz sizi en iyi tanımlar?
10. Hangi mevsim size daha çok hitap ediyor?
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Maceracı ruh
Huzurlu ve empatik
Planlı ve başarılı
Yaratıcı ve ilham verici
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