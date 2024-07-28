Hangi İdeolojik Görüşe Daha Yakınsın?
Hangi İdeolojik Görüşe Daha Yakınsın?
Kendi ideolojik görüşünü keşfetmek için bu teste katıl! Bu sorular, hayata ve topluma bakış açını anlamana yardımcı olacak. Verdiğin cevaplar seni daha iyi tanımlayacak ve hangi ideolojik görüşe daha yakın olduğunu gösterecek.
Haydi teste!
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1. Toplumsal eşitsizlik hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Ekonomi yönetimi nasıl olmalı?
3. Eğitim sisteminde nasıl bir reform yapılmalı?
4. Çevre politikaları hakkında ne düşünüyorsun?
5. Sağlık hizmetleri nasıl olmalı?
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6. Göçmen politikaları hakkında ne düşünüyorsun?
7. Din ve devlet ilişkisi nasıl olmalı?
8. Medya özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsun?
9. Askeri harcamalar nasıl olmalı?
10. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsun?
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Liberal
Sosyal Demokrat
Muhafazakar
Sosyalist
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