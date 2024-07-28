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Hangi İdeolojik Görüşe Daha Yakınsın?

Hangi İdeolojik Görüşe Daha Yakınsın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 15:31

Kendi ideolojik görüşünü keşfetmek için bu teste katıl! Bu sorular, hayata ve topluma bakış açını anlamana yardımcı olacak. Verdiğin cevaplar seni daha iyi tanımlayacak ve hangi ideolojik görüşe daha yakın olduğunu gösterecek.

Haydi teste!

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1. Toplumsal eşitsizlik hakkında ne düşünüyorsun?

1. Toplumsal eşitsizlik hakkında ne düşünüyorsun?

2. Ekonomi yönetimi nasıl olmalı?

3. Eğitim sisteminde nasıl bir reform yapılmalı?

4. Çevre politikaları hakkında ne düşünüyorsun?

5. Sağlık hizmetleri nasıl olmalı?

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6. Göçmen politikaları hakkında ne düşünüyorsun?

7. Din ve devlet ilişkisi nasıl olmalı?

7. Din ve devlet ilişkisi nasıl olmalı?

8. Medya özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsun?

8. Medya özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsun?

9. Askeri harcamalar nasıl olmalı?

10. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında ne düşünüyorsun?

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Liberal

Bireysel özgürlüklerin ve serbest piyasa ekonomisinin büyülü dünyasına gönül vermiş bir birey olarak, insanların kendi potansiyellerini sonuna kadar kullanabildiği, girişimcilik ruhunun cesurca teşvik edildiği bir dünya hayal ediyorsun. Bu düşlerin kahramanı, devletin müdahalesinin sadece gerektiği kadar olduğu, bireylerin kendi kararlarını özgürce alabildiği bir toplum.Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda rekabetin ve bireysel çabanın önemini vurgulayan bir vizyonun var. Bu vizyona göre, her birey kendi yeteneklerini ve becerilerini kullanarak, kendi hayatının kahramanı olmalı. Kendi kararlarını alabilmeli, kendi hayatını şekillendirebilmeli.Bireysel haklar ve ekonomik özgürlüklerin toplumsal refahın anahtarı olduğuna inanıyorsun. Bireylerin ekonomik özgürlüklerinin korunması ve teşvik edilmesi, toplumun genel refah seviyesini artırırken, bireysel mutluluğu ve tatmini de artırıyor. Bu yüzden, bireysel haklar ve ekonomik özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, toplumsal refahın ve bireysel mutluluğun anahtarıdır.

Bu düşlerin ve inançlarınla, bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve girişimcilik ruhunu teşvik eden bir dünya hayal ediyorsun. Bu hayal, bireysel haklar ve ekonomik özgürlüklerin korunması ve teşvik edilmesiyle gerçekleşebilir. Bu yüzden, bireysel özgürlüğe ve serbest piyasa ekonomisine büyük değer veriyorsun.

Sosyal Demokrat

Sosyal adalet ve eşitlik konularında oldukça duyarlı bir birey olduğun biliniyor. Toplumda gözlemlenen eşitsizliklerin azaltılması ve herkes için daha yaşanabilir bir dünya yaratılması konusunda devletin aktif bir rol oynaması gerektiğine samimiyetle inanıyorsun. Bu noktada, sosyal hizmetlerin, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin herkesin erişimine açık olması gerektiğini savunuyorsun.Ekonomik politikaların da, toplumun genel refahını artıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorsun. Bu düşünce, senin toplumun genel sağlığı ve bireylerin refahı konusundaki hassasiyetini yansıtıyor. Devletin sosyal sorumluluklarına dair görüşlerin, bireylerin yaşam kalitesini ve toplumun genel sağlığını desteklemeye yönelik.Senin bu tutumun, sosyal adalet ve eşitlik konularında ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bu konularda devletin aktif bir rol oynaması ve toplumun genel refahını artıracak politikaların uygulanması gerektiğine dair inancın, senin toplum hizmetine olan bağlılığını ve bu konudaki tutkunu yansıtıyor. Senin için önemli olan, herkesin eşit fırsatlara sahip olması ve toplumun genel sağlığının korunması.

Muhafazakar

Sen geleneksel değerlere ve istikrara büyük önem veren birisin. Toplumun, geleneksel aile yapısı ve ahlaki değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanıyorsun. Devletin, toplumun temel değerlerini koruyarak ve güvenliği sağlayarak düzeni sağlaması gerektiğini düşünüyorsun. Ekonomide serbest piyasayı desteklerken, kültürel ve sosyal alanlarda daha muhafazakar bir yaklaşımı benimsiyorsun. Sana göre, toplumun refahı ve düzeni, geleneksel değerler ve güçlü bir devlet ile korunmalıdır.

Sosyalist

Sosyalist

Sen, toplumun her kesimini kucaklayan, eşitlik ve adaletin sıcak kollarında huzur bulan bir bireysin. Günümüz dünyasının karmaşasında, ekonomik kaynakların adil bir dağıtımının hayati önem taşıdığını düşünüyorsun. Üretim araçlarının tek bir elde toplanmasının değil, kolektif bir sahiplenmenin gerekliliğine inanıyorsun. Bu düşüncen, sadece bir bireyin değil, tüm toplumun refahını artırmak için gereklidir.Devletin, toplumun refahını artırmak adına aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyorsun. Bu, devletin sadece yönetici bir organ olmadığını, aynı zamanda toplumun her bireyinin refahını gözeten bir kurum olması gerektiğini ifade eder. Bu düşünce, devletin toplumsal hizmetleri herkes için erişilebilir kılarak, toplumun her kesiminin bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamalıdır.Sosyal ve ekonomik politikaların, bireysel çıkarlar yerine, kolektif çıkarlar doğrultusunda düzenlenmesini destekliyorsun. Bu, toplumun genel refahının, bireysel çıkarların önüne geçtiği bir dünya görüşünü ifade eder. Sana göre, toplumsal refah ve eşitlik, kolektif çabalar ve adil bir dağılım ile sağlanmalıdır. Bu, toplumun her bireyinin, eşit bir şekilde yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunması gerektiği anlamına gelir.

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