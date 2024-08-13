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Ehliyetini Alanlar Buraya! Trafik İşaretlerinin Anlamlarını Biliyor musun?

Ehliyetini Alanlar Buraya! Trafik İşaretlerinin Anlamlarını Biliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 15:01

Ehliyetini alanlar veya almak isteyenler buraya! Bu trafik işaretlerini bilmeden ehliyet almak imkansız! 

Haydi teste!

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1. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

1. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

2. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

2. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

3. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

3. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

4. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

4. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

5. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

5. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?
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6. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

6. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

7. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

7. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

8. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

8. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

9. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

9. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

10. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?

10. Verilen trafik levhasının anlamı nedir?
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