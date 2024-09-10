Burcuna Göre Yöneten misin Yönetilen misin?
Burcuna Göre Yöneten misin Yönetilen misin?
Burcunu seç ve yöneten mi yoksa yönetilen mi olduğunu öğren!
Haydi teste!
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Seç bakalım burcunu!
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Doğuştan yönetici!
Yönetmeyi tercih etmiyorsun!
Yönetmeyi değil yönlendirmeyi seviyorsun!
Yönetici değil destekleyici rol oynuyorsun!
Yönetmek senin için bir içgüdü!
Yönetir ve düzenlersin!
Arabulucu ve dengeleyici bir rol üstleniyorsun!
Kontrolü elde tutmayı seviyorsun!
Yönetmekle uğraşmak istemiyorsun!
Disiplinli bir yöneticisin!
Yönetilen olmayı tercih ediyorsun!
Yönetilen olmayı tercih ediyorsun!
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