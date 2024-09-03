Burcuna Göre Nasıl Bir Enerjin Var?
Burcuna Göre Nasıl Bir Enerjin Var?
Her burcun kendine özgü bir enerjisi vardır. Bu enerjiler bizlerin yaşamında önemli anlamda etki eder. Senin burcunun enerjisi ne? Öğrenelim mi?
Haydi teste!
Yükselen burcuna da bakmayı unutma!
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1. Burcunu seçer misin?
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Liderlik enerjisi!
Güven veren bir enerji!
Dinamik ve eğlenceli!
Şefkatli ve koruyucu!
Parlak ve karizmatik
Dikkatli ve çalışkan!
Dengeli ve uyumlu!
Yoğun ve gizemli!
Özgür enerji!
Disiplinli ve otoriter enerji!
Yenilikçi enerji!
İlham veren enerji!
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