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İzmir'de Bir Vatandaş Sokak Ortasında Kendi Başına Çilingir Sofrasının Keyfini Çıkarırken Görüntülendi

İzmir'de Bir Vatandaş Sokak Ortasında Kendi Başına Çilingir Sofrasının Keyfini Çıkarırken Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 22:04

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Hayatın sunduğu zevkler, çoğu zaman, basitlikte saklı olabilir. Sadece günlük yaşamın karmaşasından bir adım geri atıp, hayatın basit ama değerli detaylarını görmeyi başarabildiğimizde, hayattan gerçek anlamda keyif almayı öğreniriz. Hayat, karmaşık ve zorlu, ancak aynı zamanda basit ve güzel de olabilir. Bu yüzden, hayatın basit zevklerini bulmak ve onlardan keyif almak, hayatı daha anlamlı ve tatmin edici kılar.

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Karşıyaka sahilinde bir adam kendi başına çilingir sofrası kurup keyif yaptı.

Karşıyaka sahilinde bir adam kendi başına çilingir sofrası kurup keyif yaptı.

Müzik eşliğinde anın tadını çıkaran vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.

Müzik eşliğinde anın tadını çıkaran vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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