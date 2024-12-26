Almanya'ya Yeni Taşınan Bir Genç Orada Yaşayan Eski Gurbetçilere İsyan Etti: "Etimle Kemiğimle Nefret Ettim"

Son dönemde ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar pek çok meslek grubundan insanın rotayı yurt dışına çevirmesine sebep oldu. İlk seçenek ise Almanya oluyor. Fakat Almanya'ya yeni gidenler ile uzun yıllardır orada olanlar arasında bir tartışma var. Yıllar önce Almanya'ya göç edenlerin, yeni gelenleri istemediği iddia ediliyor. 'avrupadanbiri' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu konuda yaşadığı bir olayı anlattı.