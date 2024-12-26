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Almanya'ya Yeni Taşınan Bir Genç Orada Yaşayan Eski Gurbetçilere İsyan Etti: "Etimle Kemiğimle Nefret Ettim"

Almanya'ya Yeni Taşınan Bir Genç Orada Yaşayan Eski Gurbetçilere İsyan Etti: "Etimle Kemiğimle Nefret Ettim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 18:24

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Son dönemde ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar pek çok meslek grubundan insanın rotayı yurt dışına çevirmesine sebep oldu. İlk seçenek ise Almanya oluyor. Fakat Almanya'ya yeni gidenler ile uzun yıllardır orada olanlar arasında bir tartışma var. Yıllar önce Almanya'ya göç edenlerin, yeni gelenleri istemediği iddia ediliyor. 'avrupadanbiri' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu konuda yaşadığı bir olayı anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDhmnCoomPH/
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Yazılım mühendisi olarak Almanya'ya taşınan genç, Almanya'da yaşam ile ilgili paylaşımlarına gelen yorumları paylaştı.

Yazılım mühendisi olarak Almanya'ya taşınan genç, Almanya'da yaşam ile ilgili paylaşımlarına gelen yorumları paylaştı.

“Almanya’ya yeni gelmiş biri olarak, burdaki gurbetçilerden etimle tırnağımla nefret ediyorum” diyen gencin videosu yeni bir çatışmanın da fitilini ateşledi.

“Almanya’ya yeni gelmiş biri olarak, burdaki gurbetçilerden etimle tırnağımla nefret ediyorum” diyen gencin videosu yeni bir çatışmanın da fitilini ateşledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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