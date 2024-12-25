Bir Hristiyan Her Yıl Ülkeyi İkiye Bölen O Soruyu Yanıtladı: Çam Ağacı Süslemek Hristiyan Geleneği mi?

Yılbaşının yaklaşmasıyla ülkemizin her yıl değişmeyen gündemi de yeniden canlandı. Ülke her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölündüğünden yine yılbaşını kutlayanlar ve kutlamayanlar arasındaki tartışmalara şahit oluyoruz. Hatta bazı yerlerde, sokaklardaki çam ağacı süslemelerine saldıranlar bile oldu. Bunun aslında bir Türk geleneği olduğunu savunanlar da var fakat bunun yanlış bir bilgi olduğu biliniyor. Peki çam ağacı süslemek Hristiyanlara ait bir gelenek mi?