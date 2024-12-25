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Bir Hristiyan Her Yıl Ülkeyi İkiye Bölen O Soruyu Yanıtladı: Çam Ağacı Süslemek Hristiyan Geleneği mi?

Bir Hristiyan Her Yıl Ülkeyi İkiye Bölen O Soruyu Yanıtladı: Çam Ağacı Süslemek Hristiyan Geleneği mi?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 18:41 Son Güncelleme: 25.12.2024 - 18:59

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Yılbaşının yaklaşmasıyla ülkemizin her yıl değişmeyen gündemi de yeniden canlandı. Ülke her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölündüğünden yine yılbaşını kutlayanlar ve kutlamayanlar arasındaki tartışmalara şahit oluyoruz. Hatta bazı yerlerde, sokaklardaki çam ağacı süslemelerine saldıranlar bile oldu. Bunun aslında bir Türk geleneği olduğunu savunanlar da var fakat bunun yanlış bir bilgi olduğu biliniyor. Peki çam ağacı süslemek Hristiyanlara ait bir gelenek mi?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD7kF0...
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Bir Hristiyan bu konuya bir açıklık getirdi ve çam ağacının inançlarıyla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Bir Hristiyan bu konuya bir açıklık getirdi ve çam ağacının inançlarıyla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Yılbaşında asıl süsledikleri başka bir nesneyi de gösteren genç, pek çok kişiyi bu konuda aydınlattı.

Yılbaşında asıl süsledikleri başka bir nesneyi de gösteren genç, pek çok kişiyi bu konuda aydınlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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