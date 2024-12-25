Patron İtiraflar Karşısında Soğuk Ter Döktü: Patronla "Dinliyoruz" Akımına Türkiye'den Bir Şirkette Katıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD7Sfd...
Son dönemin popüler sosyal medya akımı 'Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz'u mutlaka duymuşsunuzdur. Bu akımla insanlar, birbirlerine daha önce söyleyemedikleri itiraflarda bulunuyor ve asla yargılamıyorlar. Bazı videolarda ortaya öyle itiraflar çıktı ki izlerken kendimizi yargılarken bulduk. Bu akım patronlar ve çalışanlar arasında da yapılmaya başladı. Akımın en eğlenceli aynı zamanda en gergin videoları da bu noktada çıkmaya başladı.
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Türkiye'den bir şirket de bu akıma katıldı ve patron itirafları dinlerken soğuk terler döktü.
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Gelen itiraflar herkese tanıdık gelirken, insanlar yorumlarda patrondan da itiraflar duymak istediklerini belirtti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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