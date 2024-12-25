Patron İtiraflar Karşısında Soğuk Ter Döktü: Patronla "Dinliyoruz" Akımına Türkiye'den Bir Şirkette Katıldı

Son dönemin popüler sosyal medya akımı 'Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz'u mutlaka duymuşsunuzdur. Bu akımla insanlar, birbirlerine daha önce söyleyemedikleri itiraflarda bulunuyor ve asla yargılamıyorlar. Bazı videolarda ortaya öyle itiraflar çıktı ki izlerken kendimizi yargılarken bulduk. Bu akım patronlar ve çalışanlar arasında da yapılmaya başladı. Akımın en eğlenceli aynı zamanda en gergin videoları da bu noktada çıkmaya başladı.