Psikolojik Durumunu Belirleyen Yıl Hangi Yıl?

Ruhun, kendini ifade etme ve bireysel güçlenme dönemini yaşıyor. 2018 yılı, insanların kendi seslerini duyurdukları, bireysel hakların ön planda olduğu bir dönemdi. Sen de bu yılın enerjisiyle kendini keşfetmeye ve ifade etmeye odaklanıyorsun. Kendi potansiyelini fark etmiş durumdasın ve bu gücü nasıl kullanacağın konusunda bilinçlisin. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda kararlı ve cesursun.