Psikolojik Durumunu Belirleyen Yıl Hangi Yıl?
Psikolojik Durumunu Belirleyen Yıl Hangi Yıl?
Hangi yılın ruhunu taşıyorsun? Belki de psikolojik durumunu belirleyen bir yıl var ve senin hayatına yön veren tüm hisler, düşünceler o yılın enerjisinden geliyor.
Hazır mısın? Başlayalım!
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1. Kendini en çok hangi ortamda rahat hissedersin?
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2. Hangi tür müzik ruhunu dinlendirir?
3. En sevdiğin geçmiş dönem trendi hangisiydi?
4. Günlük rutinin içinde hangi aktiviteye daha fazla zaman ayırırsın?
5. Geleceğe dair en büyük korkun nedir?
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6. Kendini ifade ederken hangi yolu seçersin?
7. Hangi renk ruh halini daha iyi yansıtır?
8. Zamanını nasıl değerlendirmekten hoşlanırsın?
9. Hangi film türü seni en çok etkiler?
10. Bir yolculuğa çıkacak olsan nereye gitmek isterdin?
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2010!
2015!
2018!
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