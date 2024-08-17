Kedi İnsanı mısın Köpek İnsanı mı?
Kedi İnsanı mısın Köpek İnsanı mı?
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1. Bir tatil günü sabahında uyanmak için nasıl bir tercihin olurdu?
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2. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
3. Bir arkadaşın seni bir etkinliğe davet ettiğinde nasıl bir tepki verirsin?
4. Bir problemle karşılaştığında nasıl çözüm üretirsin?
5. Sabah kahvaltısı senin için ne ifade eder?
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6. Evde yalnız kaldığında ne yapmaktan hoşlanırsın?
7. Sosyal ortamlarda nasıl hissedersin?
8. Ev dekorasyonunda hangi tarza daha yakınsın?
9. Doğa yürüyüşlerinde en çok hangi durumu yaşarsın?
10. Yeni bir insanla tanıştığında nasıl davranırsın?
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Kedi insanı: Bağımsız, gizemli ve dingin !
Köpek insanı: Sadık, neşeli ve sosyal!
Hem kedi hem köpek insanı: Dengeli ve esnek!
Ne kedi ne köpek insanı: Kendi yolunu çizen!
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