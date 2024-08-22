Sen İnsanları Çekiyor musun İtiyor musun?
Sen İnsanları Çekiyor musun İtiyor musun?
İnsanlarla olan ilişkilerimiz, hayatımızın büyük bir parçasını oluşturur. Peki, sen insanlar üzerinde nasıl bir etki bırakıyorsun? İnsanları kendine çekiyor musun yoksa farkında olmadan onları uzaklaştırıyor musun?
Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Yeni biriyle tanıştığında nasıl davranırsın?
4. Bir topluluk içinde kendini nasıl hissedersin?
5. Birine yardım teklif ettiğinde, genellikle nasıl tepki alırsın?
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6. İnsanlar seninle dertlerini paylaşır mı?
7. Bir tartışmada nasıl tepki verirsin?
8. Yeni bir ortama girdiğinde kendini nasıl tanıtırsın?
9. Bir arkadaşın seni bir etkinliğe davet ettiğinde nasıl hissedersin?
10. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
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İticisin!
Çekicisin!
Tam bir mıknatıssın!
Sende kararsız bir çekim var!
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