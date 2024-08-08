Libidon Yüksek mi?
Libidon Yüksek mi?
Cinsel istek düzeyin, hayatının önemli bir parçasını oluşturabilir. Peki, senin libidon ne kadar yüksek? Bu testi çözerek libidonun ne kadar yüksek olduğunu keşfet!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi yaşını seç!
3. Romantik bir akşam yemeği sonrası nasıl hissedersin?
4. Partnerinle fiziksel temas kurduğunda nasıl tepki verirsin?
5. Cinsel içerikli rüyalar ne sıklıkla görürsün?
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6. Erotik film veya içeriklere ilgin var mı?
7. Partnerinle cinsel hayatın hakkında konuşmak nasıl hissettirir?
8. Cinsel ilişkiyi ne sıklıkla düşünürsün?
9. Fiziksel çekim senin için ne kadar önemli?
10. Yeni cinsel deneyimler keşfetmeye ne kadar açıksın?
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Senin libidon oldukça yüksek!
Libidon yüksek seviyede!
Libidon orta düzeyde!
Libidon düşük seviyede!
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