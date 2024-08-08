Libidon Yüksek mi?

Cinsel yaşamın renkli bir palet olmasına rağmen, senin libidonun biraz düşük olduğunu fark ediyoruz. Belki de bir şampanya kadehi gibi köpürüp coşan cinsel isteklerin ve arzuların, bir bardak sakinleştirici bitki çayı kadar hafif ve nazlı. Heyecanlı bir roman yerine sakin bir şiiri tercih eden bir okur gibi, sen de cinsel yaşamında daha az aktif olmayı seçiyorsun.Bu durum, senin için cinsel yaşamın bir yan konu olduğunu gösteriyor. Belki de senin için aşk ve tutku, bir sinema filmi gibi büyük ekranda değil, daha çok bir kitap sayfasında saklı. Yani, cinsel yaşam senin için öncelikli bir konu değil, daha çok bir arka plan hikayesi.Ama unutma, her hikayenin kendi ritmi, her kalbin kendi melodisi vardır. Senin melodin belki de daha yavaş ve daha hafif bir tempo. Bu senin seçimin ve senin ritmin. Seninle aynı tempoda dans edecek birini bulduğunda, belki de cinsel yaşamında yeni bir bölüm açılacak. Kim bilir?