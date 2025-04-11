12 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün sorumluluklardan ve görevlerden kaçabilirsin. Tatlı bir şımarıklık, zarif bir ilgisizlik ve alakasızlıkla üzerindeki yükleri görmezden gelebilirsin. Bir kaçış, az da olsa nefes alma fırsatı arıyor gibisin. Özellikle de finansal anlamda ciddi kararlardan, mal varlığının korunmasına ilişkin adımlardan ve büyük miras krizlerinden uzaklaşmaya çalışıyor olabilirsin.

Tam da bu noktada birtakım yüzleşmeler gündeminde yer alabilir. Ay'ın üzerindeki etkisi artarken, her şeyi görmezden gelip üzerinden atmaya çalışırken aniden bir karar da verebilirsin aslında! Sorunları çözmek için hukuki süreçler başlatabilirsin. Bu kaos, aile ve para karmaşasıyla mücadele etmek yerine çözümü netleştirebilirsin.

Gelelim aşk hayatın! İçindeki sorunları çözmeye çalışırken kendini yalnız da hissedebilirsin. Elin telefona gittiğinde ise eski sevgilini aramak geliyorsa içinden bir denemelisin. Belki de yeniden bir şans vardır, ikiniz için! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…