12 Nisan Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bir karar vermelisin: Tamam mı, devam mı? Özellikle aşk hayatında duyguların konusunda net olmanın zamanı geldi. Ya aşıksındır, ya değilsindir... Yanıtını içten içe bildiğin gerçeklerin dilinden dökülmesi an meselesi.

Sonra mı? Elbette huzur dolu. Çünkü bitirmek ya da zor da olsa başlamak konusundaki heyecanın artık görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Belki kendini korumak, belki de karşı tarafı kırmamak adına vermekten kaçındığın karar seni düşündüğünden fazla yoruyor. Ait olma duygunu besleyip bir düzen kurmana engel oluyor. Bu belirsizlikten kurtulduğunda hafifleyecek ama en önemlisi de kendini daha çok seveceksin!

Kararlı, kendinden emin ve ne istediğini bilen tavrın ise ilişkilerinin yanı sıra iş hayatına da yansıyacak. Özel hayatında işler yoluna girdiğinde kafanı işine verebilecek ve üreteceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…