11 Nisan Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ortaklık ilişkileri ve ticari anlaşmalar gündeminde yer alabilir. Para ve güç elde edeceğin işlere adım atabilirsin. Yeni fikirler üreteceğin süreçlerde yaratıcılığını ortaya koyarak teknolojiyi işine entegre edebilirsin.

Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda önünde açılan kapılardan cesurca geçmelisin. Finansal anlamda risk almaktan korkmamalı, kâr elde edeceğine emin olduğun girişimleri kaçırmamalısın. Bu aşamada merakın ve gelişim odaklı zihninden güç almalısın. Yeni ve denenmemiş şeyleri deneyerek sektörel anlamda farklılıklar yaratabilirsin.

Özel hayatında da ortaklık ilişkileri gündeminde olabilir. Maceracı ve bağlanmaktan kaçınan ruhun, kök salmaya hazır gibi görünüyor. Belki de ufukta bir de evlilik vardır, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...