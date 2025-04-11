Reha Muhtar'ı Şaşırtan Savcılık Kararı: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!

İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı. Sabah'ın haberine göre; Muhtar, 'Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum' diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Belki hatırlarsınız, Muhtar, çocuklarının annesi olan oyuncu Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Reha Muhtar, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek onun hakkında da davacı olmuştu.