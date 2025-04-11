Reha Muhtar'ı Şaşırtan Savcılık Kararı: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!
Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, hizmetçisi hakkında hırsızlık iddiasında bulunmuştu. Değerli evraklarının çalındığını söyleyen Reha Muhtar şikayetçi olmuştu.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi.
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Televizyon tarihinin en renkli simalarından Reha Muhtar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Reha Muhtar en son, hizmetçisi hakkında ortaya attığı iddialar ile gündeme gelmişti.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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