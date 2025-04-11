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Reha Muhtar'ı Şaşırtan Savcılık Kararı: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!

Reha Muhtar'ı Şaşırtan Savcılık Kararı: Hizmetçisinden Şikayetçi Olmuştu, Delil Yetersiz Bulundu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 19:08

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, hizmetçisi hakkında hırsızlık iddiasında bulunmuştu. Değerli evraklarının çalındığını söyleyen Reha Muhtar şikayetçi olmuştu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi.

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Televizyon tarihinin en renkli simalarından Reha Muhtar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Televizyon tarihinin en renkli simalarından Reha Muhtar'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Politikacıları, sanatçıları ve çeşitli konukları stüdyoya davet ederek sert ve doğrudan sorular sorduğu canlı yayın formatıyla dikkat çeken Reha Muhtar, 'Ateş Hattı' programını unutulmazlar arasına koymayı başarmıştı. 'Burası Türkiye!' çıkışıyla tanınan Muhtar, farklı tarzıyla televizyon ve habercilik dünyasının tartışmalı isimlerinden birisi olmuştu. 

Kendisi geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar, daha sonra yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti. Ardından sağlığına kavuşan ünlü isim sık sık farklı olaylarla magazin gündeminde yerini alıyor.

Reha Muhtar en son, hizmetçisi hakkında ortaya attığı iddialar ile gündeme gelmişti.

Reha Muhtar en son, hizmetçisi hakkında ortaya attığı iddialar ile gündeme gelmişti.

İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı. Sabah'ın haberine göre; Muhtar, 'Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum' diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Belki hatırlarsınız, Muhtar, çocuklarının annesi olan oyuncu Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Reha Muhtar, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek onun hakkında da davacı olmuştu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Hizmetçi D.S savcılığa sunduğu beyanında Reha Muhtar'ın kendisine iftira attığını herhangi bir belge çalma olayının söz konusu olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı.

 Bunun üzerine, takipsizlik kararı verilirken, soruşturma dosyası böylelikle kapanmış oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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