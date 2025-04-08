Rapçi Şanışer, Bakanlık Binasının Önünde Çadır Kuran Mahmut Tanal'a Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi
Rapçi Şanışer, Bakanlık Binasının Önünde Çadır Kuran Mahmut Tanal'a Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi
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Mahmut Tanal, tutuklu bulunan 299 öğrenci için "özgürlük ve adalet nöbetindeyim" diyerek Adalet Bakanlığı'nın önünde çadır kurmuştu.
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Mahmut Tanal'a yapılan müdahaleye tepki gösteren ünlü isimlerden birisi Şanışer oldu.
Şanışer'in paylaşımı ise bu şekildeydi👇
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