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Rapçi Şanışer, Bakanlık Binasının Önünde Çadır Kuran Mahmut Tanal'a Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi

Rapçi Şanışer, Bakanlık Binasının Önünde Çadır Kuran Mahmut Tanal'a Polis Müdahalesine Tepki Gösterdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 23:46

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup nöbet tutmaya başlamıştı. Ardından, Tanal'ın çadırlı eylemine polis tarafından müdahale edilmişti.

Polisin bu müdahalesine rapçi Şanışer, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

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Mahmut Tanal, tutuklu bulunan 299 öğrenci için "özgürlük ve adalet nöbetindeyim" diyerek Adalet Bakanlığı'nın önünde çadır kurmuştu.

Mahmut Tanal, tutuklu bulunan 299 öğrenci için "özgürlük ve adalet nöbetindeyim" diyerek Adalet Bakanlığı'nın önünde çadır kurmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma iptali ve ardından tutuklanma kararları verilmişti. Kararları takip eden süreçte birçok vatandaş tepki göstererek kamuoyu oluşturmuştu. Düzenlenen protesto yürüyüşlerinde önce 301 öğrenci tutuklanmış, ilerleyen günlerde bu sayı 299 düşmüştü. 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal,  'Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim' ifadelerini kullanarak Adalet Bakanlığı binasının önüne çadır kurmuştu.  Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı. 

Tanal ise acıkmadan, susamadan ve yorulmadan bu protestosuna devam edeceğini dile getirdi.

Mahmut Tanal'a yapılan müdahaleye tepki gösteren ünlü isimlerden birisi Şanışer oldu.

Mahmut Tanal'a yapılan müdahaleye tepki gösteren ünlü isimlerden birisi Şanışer oldu.

Şanışer, uzun yıllardır rap müziğin sevilen isimlerinden birisi. Şarkılarında toplumun sorunlu bulduğu yanlarına değinen şarkıcı, nakaratlarıyla ve söz yazarlığıyla da öne çıkıyor.

Şanışer'in paylaşımı ise bu şekildeydi👇

Şanışer'in paylaşımı ise bu şekildeydi👇

'Mahmut Tanal, yürüyen gençler, fikrini özgürce söylemekten korkmayan kamusal figürler bu ülkede bir geleceğe dair umudumu yükseltirken, basit bir eylemini engellemek için jet hızıyla harekete geçen kolluk ümidimi tekrar ve tekrar kırıyor.

Yazıklar olsun.'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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