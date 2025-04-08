İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma iptali ve ardından tutuklanma kararları verilmişti. Kararları takip eden süreçte birçok vatandaş tepki göstererek kamuoyu oluşturmuştu. Düzenlenen protesto yürüyüşlerinde önce 301 öğrenci tutuklanmış, ilerleyen günlerde bu sayı 299 düşmüştü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 'Haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim' ifadelerini kullanarak Adalet Bakanlığı binasının önüne çadır kurmuştu. Polisler, Tanal'ın kurduğu çadırı bakanlığın önündeki kaldırımdan kaldırdı. Tanal'ın yanında getirdiği Türk Ceza Kanunu ve hukuk kitapları da elinden alındı.

Tanal ise acıkmadan, susamadan ve yorulmadan bu protestosuna devam edeceğini dile getirdi.