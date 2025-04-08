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"İhaneti Affettim" Demişti: Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile İlgili Soruyu "Olay Bitmiştir" Şarkısıyla Yanıtladı

"İhaneti Affettim" Demişti: Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile İlgili Soruyu "Olay Bitmiştir" Şarkısıyla Yanıtladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 22:47

Şarkıcı Coşkun Sabah, katıldığı bir programda güzellik yarışması jüriliği yaptığı dönemler, eski evlilik hayatı ve kariyeriyle ilgili pek çok soruyu yanıtladı. Kendisine eski aşkı Hülya Avşar sorulunca cevabını göndermeli bir şarkıyla vermeyi seçti.

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"Aşığım sana, doyamıyorum!" sözlerini görünce kulaklarımızda çınlayan isim şüphesiz ki Coşkun Sabah biliyorsunuz.

"Aşığım sana, doyamıyorum!" sözlerini görünce kulaklarımızda çınlayan isim şüphesiz ki Coşkun Sabah biliyorsunuz.

Müziğe ilgisi daha çocukluk çağlarında başlayan Sabah, ud çalmayı kendi kendine öğrenmiş ve bu alanda seneler içerisinde kendini geliştirmişti. 1990'lı yılların başında, Türk Sanat Müziği, pop ve fantezi müzik türlerini harmanlayarak kendi adını taşıyan 'Coşkun Sabah tarzı' ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dönemde 'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Aşk Kitabı' gibi birçok şarkıya imza atmıştı. 

Coşkun Sabah, bir dönem Cemile Sabah ile evliydi. Bu evlilikten, annesinin adını taşıyan Roza ismindeki kızı dünyaya gelmişti. Hatta bir süre önce kızının bikinili pozlar paylaşmasını istememesi ve  'Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem' ifadesiyle gündeme gelmişti.

Bir geçmişe gidersek, Coşkun Sabah ve Hülya Avşar bir zamanlar sevgiliydi. Öyle ki bu aşkı bitme nedeni olarak ihaneti işaret etmişti Sabah!

Bir geçmişe gidersek, Coşkun Sabah ve Hülya Avşar bir zamanlar sevgiliydi. Öyle ki bu aşkı bitme nedeni olarak ihaneti işaret etmişti Sabah!

Sabah, 'Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?' sorusu üzerine 'Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür' demiş ve kendisi askerdeyken Avşar'ın Tanju Çolak ile birliktelik yaşadığını söylemişti. Bunun üzerine tezkeresini aldıktan sonra Avşar'la buluşmak istemediğini söyleyen Sabah, 'Kolay bir şey değildi, atlattık. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bile alışıyor. 1-2 sene sonra ihaneti affettim' demişti. 

Tanju Çolak'ın arkadaşı olduğunu ifade eden Sabah, 'Bu durumları aştık' ifadesini de kullanmıştı.

Coşkun Sabah, "Pembe Masa" programının konuğu oldu. Özlem Ada'nın "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuyla karşılaştı.

Coşkun Sabah, "Pembe Masa" programının konuğu oldu. Özlem Ada'nın "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuyla karşılaştı.

'Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim.' diyen Coşkun Sabah, hemen ardından 'Bu konulara girmeyelim' diyerek Alişan'ın 'Olay Bitmiştir' şarkısının söyledi.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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