"İhaneti Affettim" Demişti: Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile İlgili Soruyu "Olay Bitmiştir" Şarkısıyla Yanıtladı
"İhaneti Affettim" Demişti: Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile İlgili Soruyu "Olay Bitmiştir" Şarkısıyla Yanıtladı
Şarkıcı Coşkun Sabah, katıldığı bir programda güzellik yarışması jüriliği yaptığı dönemler, eski evlilik hayatı ve kariyeriyle ilgili pek çok soruyu yanıtladı. Kendisine eski aşkı Hülya Avşar sorulunca cevabını göndermeli bir şarkıyla vermeyi seçti.
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"Aşığım sana, doyamıyorum!" sözlerini görünce kulaklarımızda çınlayan isim şüphesiz ki Coşkun Sabah biliyorsunuz.
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Bir geçmişe gidersek, Coşkun Sabah ve Hülya Avşar bir zamanlar sevgiliydi. Öyle ki bu aşkı bitme nedeni olarak ihaneti işaret etmişti Sabah!
Coşkun Sabah, "Pembe Masa" programının konuğu oldu. Özlem Ada'nın "Hülya Avşar sizce hala Türkiye'nin güzel kadınlarından mı?" sorusuyla karşılaştı.
İşte o anlar:
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