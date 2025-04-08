"İhaneti Affettim" Demişti: Coşkun Sabah, Hülya Avşar ile İlgili Soruyu "Olay Bitmiştir" Şarkısıyla Yanıtladı

Müziğe ilgisi daha çocukluk çağlarında başlayan Sabah, ud çalmayı kendi kendine öğrenmiş ve bu alanda seneler içerisinde kendini geliştirmişti. 1990'lı yılların başında, Türk Sanat Müziği, pop ve fantezi müzik türlerini harmanlayarak kendi adını taşıyan 'Coşkun Sabah tarzı' ile büyük bir çıkış yakalamış ve bu dönemde 'Hatıram Olsun', 'Anılar', 'Aşığım Sana' ve 'Aşk Kitabı' gibi birçok şarkıya imza atmıştı.

Coşkun Sabah, bir dönem Cemile Sabah ile evliydi. Bu evlilikten, annesinin adını taşıyan Roza ismindeki kızı dünyaya gelmişti. Hatta bir süre önce kızının bikinili pozlar paylaşmasını istememesi ve 'Ben İzmirli değilim Diyarbakırlıyım kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem' ifadesiyle gündeme gelmişti.