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Çizilen Topuğunun Derdine Düştü! Nadide Sultan'ın Topuklu Ayakkabısı Mazgala Sıkıştı

Çizilen Topuğunun Derdine Düştü! Nadide Sultan'ın Topuklu Ayakkabısı Mazgala Sıkıştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 21:28

AVM'de talihsiz bir kaza geçiren Nadide Sultan'ın topuklu ayakkabısı mazgala sıkıştı. Yardım eden kişi sayesinde ayakkabı mazgaldan çıkarılsa da topuklu ayakkabının başına gelenler Sultan'a dert oldu.

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'Konyalım' şarkısıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan'ı illaki tanıyorsunuzdur.

'Konyalım' şarkısıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan'ı illaki tanıyorsunuzdur.

Nadide Sultan, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu eşi yönetmen Hakan Yonat ile evli, mutlu çocuklu bir yaşam sürdürüyor. Daha öncelerde yaşadığı çocukluk travmaları nedeniyle geçmişini hatırlamadığını açıklamış ve bu durumla gündeme gelmişti kendisi. 

Sultan, son aylarda başına gelen talihsizliklerle magazin gündeminde yer alıyor. Şubat ayında buzdolabını temizlerken dudağı patlayan şarkıcı yaşadığı olayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı.

Bu sene talihsizliklerle cebelleşen Nadide Sultan'ın bu sefer de topuklu ayakkabısı mazgala sıkıştı!

Bu sene talihsizliklerle cebelleşen Nadide Sultan'ın bu sefer de topuklu ayakkabısı mazgala sıkıştı!

Bir AVM ziyareti sırasında Nadide Sultan, ayakkabısının topuğu yerdeki mazgala sıkışınca oradaki bir çalışan şarkıcının imdadına yetişti.

Topuklu ayakkabısı mazgaldan çıkartılan Nadide Sultan, önce ayakkabısının çok pahalı olduğunu ima etti sonra da çizilen topuğu içine dert etti.

Topuklu ayakkabısı mazgaldan çıkartılan Nadide Sultan, önce ayakkabısının çok pahalı olduğunu ima etti sonra da çizilen topuğu içine dert etti.

'Ay kaç para o biliyor musun!' diyen şarkıcı, ayakkabının kurtarıldığını söyleyen ve o sırada videoyu çeken kişiye 'Kurtardı, kurtardı da çizildi...' dedi.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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