Çizilen Topuğunun Derdine Düştü! Nadide Sultan'ın Topuklu Ayakkabısı Mazgala Sıkıştı
Çizilen Topuğunun Derdine Düştü! Nadide Sultan'ın Topuklu Ayakkabısı Mazgala Sıkıştı
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'Konyalım' şarkısıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan'ı illaki tanıyorsunuzdur.
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Bu sene talihsizliklerle cebelleşen Nadide Sultan'ın bu sefer de topuklu ayakkabısı mazgala sıkıştı!
Topuklu ayakkabısı mazgaldan çıkartılan Nadide Sultan, önce ayakkabısının çok pahalı olduğunu ima etti sonra da çizilen topuğu içine dert etti.
İşte o anlar:
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