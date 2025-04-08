Nadide Sultan, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu eşi yönetmen Hakan Yonat ile evli, mutlu çocuklu bir yaşam sürdürüyor. Daha öncelerde yaşadığı çocukluk travmaları nedeniyle geçmişini hatırlamadığını açıklamış ve bu durumla gündeme gelmişti kendisi.

Sultan, son aylarda başına gelen talihsizliklerle magazin gündeminde yer alıyor. Şubat ayında buzdolabını temizlerken dudağı patlayan şarkıcı yaşadığı olayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı.