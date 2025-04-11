Kerimcan Durmaz'ın Uzun Süre Önce Yaptığı "At Gibi Kız" Benzetmesi Olay Olunca Derin Talu'dan İtiraf Geldi

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, Kerimcan Durmaz 'ın yanına gidip onunla fotoğraf çekilmek isteyen kızın kendisi olduğunu itiraf eden Derin Talu, Kerimcan'ın 'Kız at gibisin. Olaysın!' cümlelerini söylediği kişinin de yine kendisi olduğunu söyledi. İstinye Park isimli alışveriş merkezinde arkadaşıyla dolaşırken, Durmaz'ı görünce arkadaşının 'Fotoğraf çekilsene!' demesi üzerine fotoğraf çekildiğini dile getiren Talu, 'Evet, at gibi kızım gerçekten de. Bunun neden meme olduğunu anlamıyorum.' dedi.