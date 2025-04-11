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Kerimcan Durmaz'ın Uzun Süre Önce Yaptığı "At Gibi Kız" Benzetmesi Olay Olunca Derin Talu'dan İtiraf Geldi

Kerimcan Durmaz'ın Uzun Süre Önce Yaptığı "At Gibi Kız" Benzetmesi Olay Olunca Derin Talu'dan İtiraf Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 18:08

Derin Talu, son dönemlerde TikTok hesabını epey aktif kullanıyor. Videoları çok konuşulan ve her paylaşımı olay olan Talu, uzun süre önce Kericam Durmaz ile fotoğraf çekilirken yayılan bir videosunun yeniden gündem olmasına karşın açıklama yaptı.

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Şimdilerde şarkıcılık kariyerine yönelen eski sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, şimdilerde yayınladığı TikTok videolarıyla gündem oluyor.

Şimdilerde şarkıcılık kariyerine yönelen eski sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, şimdilerde yayınladığı TikTok videolarıyla gündem oluyor.

Derin Talu, yıllar önce yaşından oldukça büyük göstermesi ve abartılı makyajlarıyla gündeme geliyordu. Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan küçük kızı, 2003'lü Derin Talu'nun şimdilerde yayınladığı TikTok videoları, dillere fena düşüyor belki denk gelmişsinizdir.

'Matcha'dan 'anne' kelimesinin telaffuzuna kadar konuşmasıyla da dikkat çeken Talu, yaşantısından ilhamla anlattığı hikayeleri ve benimle hazırlanın içerikleriyle geniş bir kitleyi kendine çekmeyi başardı.

Derin Talu, uzun bir süre önce çekilen bir videonun yeniden gündem olmasıyla açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olacak ki yine kameranın karşısına geçti.

Derin Talu, uzun bir süre önce çekilen bir videonun yeniden gündem olmasıyla açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olacak ki yine kameranın karşısına geçti.

TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, Kerimcan Durmaz 'ın yanına gidip onunla fotoğraf çekilmek isteyen kızın kendisi olduğunu itiraf eden Derin Talu, Kerimcan'ın 'Kız at gibisin. Olaysın!' cümlelerini söylediği kişinin de yine kendisi olduğunu söyledi. İstinye Park isimli alışveriş merkezinde arkadaşıyla dolaşırken, Durmaz'ı görünce arkadaşının 'Fotoğraf çekilsene!' demesi üzerine fotoğraf çekildiğini dile getiren Talu, 'Evet, at gibi kızım gerçekten de. Bunun neden meme olduğunu anlamıyorum.' dedi.

Derin Talu'nun paylaşımı bu şekildeydi:

Kerimcan Durmaz'ın videosundan ilgili kesit de bu şekilde:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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