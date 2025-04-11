Kerimcan Durmaz'ın Uzun Süre Önce Yaptığı "At Gibi Kız" Benzetmesi Olay Olunca Derin Talu'dan İtiraf Geldi
Derin Talu, son dönemlerde TikTok hesabını epey aktif kullanıyor. Videoları çok konuşulan ve her paylaşımı olay olan Talu, uzun süre önce Kericam Durmaz ile fotoğraf çekilirken yayılan bir videosunun yeniden gündem olmasına karşın açıklama yaptı.
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Şimdilerde şarkıcılık kariyerine yönelen eski sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, şimdilerde yayınladığı TikTok videolarıyla gündem oluyor.
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Derin Talu, uzun bir süre önce çekilen bir videonun yeniden gündem olmasıyla açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olacak ki yine kameranın karşısına geçti.
Derin Talu'nun paylaşımı bu şekildeydi:
Kerimcan Durmaz'ın videosundan ilgili kesit de bu şekilde:
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