"Tek Derdiniz Para": Justin Bieber Kendisini Çeken Paparazzilere Ağzına Geleni Söyledi
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir hem kariyerinde hem de özel hayatında çalkantılı bir dönem geçiriyor biliyorsunuz ki. Eşiyle evliliğinde sorun yaşadıkları iddiaları uzun zamandır konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Selena Gomez’in bir gönderisini beğenip sonra beğenisini geri çekmesiyle gündeme gelmişti. Üstelik hemen ardından Aleyna Tilki’yi takip alarak herkesi şaşkına çevirmişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından Coachella Festivali öncesi gazetecilerle yaşadığı tartışma olay oldu. “Sizin tek istediğiniz para, defolun!” diyerek paparazzilere çıkışan Bieber’ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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“Baby” şarkısıyla daha çocuk yaşta dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Justin Bieber, son yıllarda hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.
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Tüm bu karmaşanın ortasında geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya hamleleri yeniden gündeme bomba gibi düştü.
Ve şimdi de tüm bu gelişmelerin üzerine bir de gazetecilerle yaşadığı tartışma damgasını vurdu.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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