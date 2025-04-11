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"Tek Derdiniz Para": Justin Bieber Kendisini Çeken Paparazzilere Ağzına Geleni Söyledi

"Tek Derdiniz Para": Justin Bieber Kendisini Çeken Paparazzilere Ağzına Geleni Söyledi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 11:02

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir hem kariyerinde hem de özel hayatında çalkantılı bir dönem geçiriyor biliyorsunuz ki. Eşiyle evliliğinde sorun yaşadıkları iddiaları uzun zamandır konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Selena Gomez’in bir gönderisini beğenip sonra beğenisini geri çekmesiyle gündeme gelmişti. Üstelik hemen ardından Aleyna Tilki’yi takip alarak herkesi şaşkına çevirmişti. 

Tüm bu gelişmelerin ardından Coachella Festivali öncesi gazetecilerle yaşadığı tartışma olay oldu. “Sizin tek istediğiniz para, defolun!” diyerek paparazzilere çıkışan Bieber’ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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“Baby” şarkısıyla daha çocuk yaşta dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Justin Bieber, son yıllarda hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.

“Baby” şarkısıyla daha çocuk yaşta dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Justin Bieber, son yıllarda hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatındaki iniş çıkışlarla sık sık gündeme geliyor.

Özellikle son dönemlerdeki yorgun ve moralsiz hali hayranlarını endişelendirmeye başladı. Geçtiğimiz yıl baba olan ünlü şarkıcı, bir dönem toparlanmış gibi gözükse de son görüntüleri aksini söylüyor. 

Zayıflayan bedeni, yorgun bakışları ve dağınık tarzıyla eski formundan oldukça uzak. Yayılan iddialara göre gece geç saatlere kadar uyumuyor, düzensiz besleniyor ve panik içinde mesajlar atıyor. Hatta bu süreçten ruhsal olarak etkilenip sık sık kiliseye giderek dua ettiği, eşi Hailey’in de çevresinden dua istediği konuşuluyor.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu karmaşanın ortasında geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya hamleleri yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Tüm bu karmaşanın ortasında geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya hamleleri yeniden gündeme bomba gibi düştü.

İlk olarak eski sevgilisi Selena Gomez’in paylaştığı bir gönderiyi beğenip dakikalar sonra beğenisini geri çekti. Bu hareketi, “Selena’ya hala bir ilgisi mi var?” dedikodularını beraberinde getirdi. 

Derken Aleyna Tilki’yi Instagram’da takibe aldı. Bu da sosyal medyada büyük ses getirdi. Özellikle Aleyna’nın yıllar önce verdiği bir röportajda “Justin Bieber bana yürüdü” şeklindeki açıklamasının tekrar dolaşıma girmesiyle birlikte ortalık iyice karıştı. Kullanıcılar iki ismin olası bir etkileşimi olup olmayacağını tartışmaya başladı bile. 

Bieber’ın Türkiye’den bir ismi takibe alması magazin gündemini adeta salladı.

Kaçıranlar için:

Ve şimdi de tüm bu gelişmelerin üzerine bir de gazetecilerle yaşadığı tartışma damgasını vurdu.

Ve şimdi de tüm bu gelişmelerin üzerine bir de gazetecilerle yaşadığı tartışma damgasını vurdu.

California’da Coachella Müzik Festivali öncesinde kahve almaya çıkan Justin, kendisine “Günaydın” diyen bir gazeteciye oldukça sert tepki gösterdi. Yaklaşık dört gazetecinin etrafını sardığı Bieber, hepsine tek tek bakarak, “Sizin tek istediğiniz para! İnsanları umursamıyorsunuz, defolun!” diyerek bağırdı. 

Paparazzilerin sessiz kalıp sadece kayda devam etmesi dikkat çekerken, Justin’in bu öfkeli çıkışı sosyal medyada olay oldu.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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