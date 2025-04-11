"Tek Derdiniz Para": Justin Bieber Kendisini Çeken Paparazzilere Ağzına Geleni Söyledi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir süredir hem kariyerinde hem de özel hayatında çalkantılı bir dönem geçiriyor biliyorsunuz ki. Eşiyle evliliğinde sorun yaşadıkları iddiaları uzun zamandır konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Selena Gomez’in bir gönderisini beğenip sonra beğenisini geri çekmesiyle gündeme gelmişti. Üstelik hemen ardından Aleyna Tilki’yi takip alarak herkesi şaşkına çevirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Coachella Festivali öncesi gazetecilerle yaşadığı tartışma olay oldu. “Sizin tek istediğiniz para, defolun!” diyerek paparazzilere çıkışan Bieber’ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.