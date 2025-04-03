Kariyeri Dibe Vuran Justin Bieber Kendini Kaybetti: Uykusuzluk, Kilo Kaybı, Anlamsız Mesajlar
Kariyeri Dibe Vuran Justin Bieber Kendini Kaybetti: Uykusuzluk, Kilo Kaybı, Anlamsız Mesajlar
Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, hem kariyerinde hem özel hayatında çalkantılı bir dönemden geçiyor. Eşi Hailey Baldwin ile evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiaları yeniden gündeme gelirken, Bieber’ın fiziksel ve ruhsal sağlığı sevenlerini endişelendiriyor.
Uzun süredir yorgun ve moralsiz görüntülenen şarkıcının aşırı kilo kaybı, uykusuzluk ve gece yarısı attığı anlam verilemeyen mesajlar konuşuluyor. Yakın çevresi yardım çağrısı yaparken, Hailey Baldwin de sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir zamanların “baby”si büyüdü, büyüdü ama dertleri de onunla beraber büyüdü sanki…
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Çiftin evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı iddiaları son aylarda yeniden alevlendi.
Justin Bieber’ın özellikle son dönemlerde görüntülendiği kareler, hayranlarını oldukça endişelendiriyor.
Öte yandan Hailey Baldwin’in de bu süreçte zorlandığı görülüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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