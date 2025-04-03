Zayıflamış hali, sürekli yorgun bakışları ve bir türlü düzene girmeyen tarzı gündemden düşmüyor. Düşük bel pantolonları, bol üstleri ve zaman zaman “anlamsız” olarak yorumlanan kombinleriyle eleştirilen Bieber, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da zor bir dönemden geçiyor.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda zayıf haliyle dikkat çeken şarkıcının uyku problemi yaşadığı, çok az yemek yediği ve gece yarısı çevresine mantıksız mesajlar attığı iddia ediliyor.

Bir kaynak, “Manik bir dönemde. Uyumuyor, yemiyor. Gece yarısı paniğe kapılmış mesajlar gönderiyor. Söyledikleri çoğu zaman anlamlı değil ama kendisi inanıyor.” diyerek tabloyu özetliyor.

En çarpıcı detay ise; Justin’in bu durumdan kurtulmak için sık sık kiliseye gidip dua ettiğinin söylenmesi.