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Kariyeri Dibe Vuran Justin Bieber Kendini Kaybetti: Uykusuzluk, Kilo Kaybı, Anlamsız Mesajlar

Kariyeri Dibe Vuran Justin Bieber Kendini Kaybetti: Uykusuzluk, Kilo Kaybı, Anlamsız Mesajlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.04.2025 - 14:22

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, hem kariyerinde hem özel hayatında çalkantılı bir dönemden geçiyor. Eşi Hailey Baldwin ile evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiaları yeniden gündeme gelirken, Bieber’ın fiziksel ve ruhsal sağlığı sevenlerini endişelendiriyor. 

Uzun süredir yorgun ve moralsiz görüntülenen şarkıcının aşırı kilo kaybı, uykusuzluk ve gece yarısı attığı anlam verilemeyen mesajlar konuşuluyor. Yakın çevresi yardım çağrısı yaparken, Hailey Baldwin de sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bir zamanların “baby”si büyüdü, büyüdü ama dertleri de onunla beraber büyüdü sanki…

Bir zamanların “baby”si büyüdü, büyüdü ama dertleri de onunla beraber büyüdü sanki…

Justin Bieber cephesinde sular bir türlü durulmuyor. Müzik dünyasında fırtınalar estiren, genç yaşta şöhretin zirvesine çıkan Kanadalı yıldız, son zamanlarda hem fiziksel hem ruhsal olarak alarm veriyor. 

2018 yılında ünlü model Hailey Baldwin ile evlenen Bieber, geçtiğimiz yıl baba olmuştu. Ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile mutluluk pozları vermiş olsalar da  bu tablo magazin gündeminde uzun süre yerini koruyamadı.

Çiftin evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı iddiaları son aylarda yeniden alevlendi.

Çiftin evliliğinde ciddi sorunlar yaşadığı iddiaları son aylarda yeniden alevlendi.

Hatta bir dönem birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları dikkat çekmişti. Ancak Justin’in Hailey’nin bir fotoğrafını “Seninle her yere gidelim bebeğim. Mutlu yıllar.” notuyla paylaşması ayrılık söylentilerini şimdilik rafa kaldırdı. 

Buna rağmen perde arkasında pek de parlak bir tablo çizilmiyor.

Justin Bieber’ın özellikle son dönemlerde görüntülendiği kareler, hayranlarını oldukça endişelendiriyor.

Justin Bieber’ın özellikle son dönemlerde görüntülendiği kareler, hayranlarını oldukça endişelendiriyor.

Zayıflamış hali, sürekli yorgun bakışları ve bir türlü düzene girmeyen tarzı gündemden düşmüyor. Düşük bel pantolonları, bol üstleri ve zaman zaman “anlamsız” olarak yorumlanan kombinleriyle eleştirilen Bieber, sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da zor bir dönemden geçiyor.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda zayıf haliyle dikkat çeken şarkıcının uyku problemi yaşadığı, çok az yemek yediği ve gece yarısı çevresine mantıksız mesajlar attığı iddia ediliyor. 

Bir kaynak, “Manik bir dönemde. Uyumuyor, yemiyor. Gece yarısı paniğe kapılmış mesajlar gönderiyor. Söyledikleri çoğu zaman anlamlı değil ama kendisi inanıyor.” diyerek tabloyu özetliyor. 

En çarpıcı detay ise; Justin’in bu durumdan kurtulmak için sık sık kiliseye gidip dua ettiğinin söylenmesi.

Öte yandan Hailey Baldwin’in de bu süreçte zorlandığı görülüyor.

Öte yandan Hailey Baldwin’in de bu süreçte zorlandığı görülüyor.

Sosyal medya hesabından “kötü bir terapistim” tarzında paylaşımlar yapan güzel model, eşinin yalnızca kendi çabasıyla bu zorlu süreci atlatamayacağını düşünüyor. 

Yakın çevresi, Hailey’nin sürekli dua ettiğini, eşine destek olmaya çalıştığını ama artık profesyonel yardım gerektiğini düşündüğünü aktarıyor.

Sonuç mu? Şöhret, para, şatafat hepsi var ama işin perde arkasında çöküşe doğru sürüklenen bir yıldız ve ne yapacağını bilemeyen bir eş var. 

Umarız ki  en kısa sürede yardım alır, kendini toparlar ve müziğine geri döner. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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