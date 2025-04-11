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Hande Doğandemir ve Yusuf Çim Arasında Sürpriz Aşk İddiası: Bakın İlk Kıvılcım Nerede Başlamış

Hande Doğandemir ve Yusuf Çim Arasında Sürpriz Aşk İddiası: Bakın İlk Kıvılcım Nerede Başlamış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 09:06 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 09:14

Magazin kulislerinde yeni bir aşk dedikodusu konuşuluyor. İddiaya göre, Hande Doğandemir ve Yusuf Çim, Alp Dağları'nda bir davette bir araya geldi. 

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberi göre; Aralık ayında başlayan bu yakınlık İstanbul’a da taşındı ve kısa sürede aşka dönüştü. Henüz ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmayan çiftin, yaklaşık bir aydır gözlerden uzak şekilde birlikte olduğu konuşuluyor. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alpl...
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Hande Doğandemir’i pek çok yapımdan tanıyoruz ama onu ilk kez 2013’te ekrana gelen Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı o güçlü ve biraz da başına buyruk “Zeynep” karakteriyle hafızalarımıza kazıdık.

Hande Doğandemir’i pek çok yapımdan tanıyoruz ama onu ilk kez 2013’te ekrana gelen Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı o güçlü ve biraz da başına buyruk “Zeynep” karakteriyle hafızalarımıza kazıdık.

Sonrasında birçok dizi ve filmde yer aldı; özellikle son dönemlerde Yaren Leylek ve Hatırladığım Ağaçlar gibi yapımlarla adından söz ettirdi. 

Ayrıca son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas adlı dizide rol almıştı.

Yusuf Çim’i de unutmuş değiliz elbette.

Yusuf Çim’i de unutmuş değiliz elbette.

Onu ekranlara taşıyan projelerden biri olan Çilek Kokusu dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Çim'i de son olarak ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde görmüştük.

Ve gelelim bu ikiliyi bir araya getiren o “kader anı”na…

Hatırlarsanız, 2024’ün sonunda Hande Doğandemir soluğu Alp Dağları'nda almıştı.

Hatırlarsanız, 2024’ün sonunda Hande Doğandemir soluğu Alp Dağları'nda almıştı.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Doğandemir 'Olabilecek en tatlı ekiple Alpler’de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık 😅✨🎄🙋🏻‍♀️' notunu düşmüştü.

Paylaşımlarında birçok arkadaşının yanı sıra Yusuf Çim'e de yer vermişti.

Paylaşımlarında birçok arkadaşının yanı sıra Yusuf Çim'e de yer vermişti.

Hande Doğandemir'i sosyal medyada takip edenler bilir. Videolar, fotoğraflar paylaşmaya doymadan güzel oyuncunun bir videosunda Yusuf Çim de vardı. 

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; çift Alp Dağları'nda bir davette tanışmış. Ardından İstanbul’a dönen ikili burada da görüşmeye devam etmiş. 

Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü konuşuluyor.

Şimdilik ne birlikte bir paylaşım ne de bir açıklama gelmiş olsa da, çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

Şimdilik ne birlikte bir paylaşım ne de bir açıklama gelmiş olsa da, çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

Peki siz ne diyorsunuz? Bu ikiliyi birbirine yakıştırıyor musunuz? Magazin camiasının yeni gözde çifti mi doğuyor?

Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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