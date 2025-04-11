Hande Doğandemir ve Yusuf Çim Arasında Sürpriz Aşk İddiası: Bakın İlk Kıvılcım Nerede Başlamış
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/alpl...
Magazin kulislerinde yeni bir aşk dedikodusu konuşuluyor. İddiaya göre, Hande Doğandemir ve Yusuf Çim, Alp Dağları'nda bir davette bir araya geldi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan haberi göre; Aralık ayında başlayan bu yakınlık İstanbul’a da taşındı ve kısa sürede aşka dönüştü. Henüz ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmayan çiftin, yaklaşık bir aydır gözlerden uzak şekilde birlikte olduğu konuşuluyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Hande Doğandemir’i pek çok yapımdan tanıyoruz ama onu ilk kez 2013’te ekrana gelen Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı o güçlü ve biraz da başına buyruk “Zeynep” karakteriyle hafızalarımıza kazıdık.
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Yusuf Çim’i de unutmuş değiliz elbette.
Hatırlarsanız, 2024’ün sonunda Hande Doğandemir soluğu Alp Dağları'nda almıştı.
Paylaşımlarında birçok arkadaşının yanı sıra Yusuf Çim'e de yer vermişti.
Şimdilik ne birlikte bir paylaşım ne de bir açıklama gelmiş olsa da, çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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