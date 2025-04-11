Hemen Kuaförüne Koştu: Kızıl Renkten Kurtulup Sarıya Dönen Hadise'ye Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir birlikte olan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık kararını verenin yönetmen Şenol Sönmez olduğu konuşulurken, Sönmez’in sosyal medyada Hadise ile ilgili tüm izleri silmesi dikkat çekti. Hadise ise Londra konserinde yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı.

Yeni imajıyla da gündem olan Hadise’ye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

Gelin, Hadise’nin bu ayrılık sonrası imajına ve gelen yorumlara birlikte bakalım…