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Hemen Kuaförüne Koştu: Kızıl Renkten Kurtulup Sarıya Dönen Hadise'ye Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Hemen Kuaförüne Koştu: Kızıl Renkten Kurtulup Sarıya Dönen Hadise'ye Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 09:51

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir birlikte olan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık kararını verenin yönetmen Şenol Sönmez olduğu konuşulurken, Sönmez’in sosyal medyada Hadise ile ilgili tüm izleri silmesi dikkat çekti. Hadise ise Londra konserinde yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı. 

Yeni imajıyla da gündem olan Hadise’ye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. 

Gelin, Hadise’nin bu ayrılık sonrası imajına ve gelen yorumlara birlikte bakalım…

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Sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, yine çok konuşulan bir sürecin başrolünde.

Sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, yine çok konuşulan bir sürecin başrolünde.

Her paylaşımıyla olay olan, her adımıyla ses getiren başarılı sanatçı, bu kez hem özel hayatındaki değişimle hem de yepyeni imajıyla gündem oldu. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl oyunculuk kariyerine de adım atan Hadise, Esas Oğlan dizisinde rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı. Bu setin bir de aşk hikayesi vardı tabii: Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Yaklaşık altı ay boyunca mutlu bir beraberlik sürdüren çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmedi.

Yaklaşık altı ay boyunca mutlu bir beraberlik sürdüren çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmedi.

Galalarda yan yana pozlar ve ve aşk dolu karelerle dikkat çeken ikili, geçtiğimiz gün sürpriz bir ayrılık kararıyla gündeme geldi. 

Ayrılığı başlatan tarafın yönetmen Şenol Sönmez olduğu iddia edilirken, Sönmez’in önce Hadise’yi takipten çıkması, ardından Esas Oğlan galasından ve çekimlerden kalan tüm Hadise fotoğraflarını silmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Gözler Hadise’ye çevrilmişken, güzel şarkıcı Avrupa turnesi kapsamında Londra’da sahneye çıktı ve yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı.

Gözler Hadise’ye çevrilmişken, güzel şarkıcı Avrupa turnesi kapsamında Londra’da sahneye çıktı ve yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı.

“Bugün bir olay yaşadım. Kendimi ve mutluluğumu seçtim. Kolay değil ama bir rahatlama hissediyorum. Bunu kadınlar olarak hepimiz yapmalıyız” diyen Hadise, sözlerini Sıfır Tolerans şarkısıyla noktaladı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Hadise’nin “Her zaman önce kendinizi seçin” notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Hadise aşk defterini kapatıp yepyeni bir sayfa açtığını da herkese ilan etmiş oldu.

Ama asıl olay sahnedeki yeni imajıydı!

Ama asıl olay sahnedeki yeni imajıydı!

Saçlarını eski sarı tonlarına boyatarak adeta “Yeniden doğdum” diyen Hadise’ye sosyal medyada övgü dolu yorumlar geldi. Biliyorsunuz biz onu sarı saçlarıyla tanıdık. 

Ardından zaman zaman değişikliğe gitse de son olarak kızıl saçlarıyla uzun bir süre kamera önüne çıktı. Ancak hayranları onu hep sarı görmek istiyordu ve sosyal medyada da sık sık yorum yağıyordu. Ayrılığın ardından vakit kaybetmeden değişikliğe giden ünlü şarkıcı hemen eski saçlarına kavuştu. Yeni hali de hemen hayranlarının dikkatini çekti tabii.

İşte gelen yorumlar:

İşte gelen yorumlar:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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