Hemen Kuaförüne Koştu: Kızıl Renkten Kurtulup Sarıya Dönen Hadise'ye Yorum Üstüne Yorum Yağdı
Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir birlikte olan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık kararını verenin yönetmen Şenol Sönmez olduğu konuşulurken, Sönmez’in sosyal medyada Hadise ile ilgili tüm izleri silmesi dikkat çekti. Hadise ise Londra konserinde yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı.
Yeni imajıyla da gündem olan Hadise’ye sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.
Gelin, Hadise’nin bu ayrılık sonrası imajına ve gelen yorumlara birlikte bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, yine çok konuşulan bir sürecin başrolünde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık altı ay boyunca mutlu bir beraberlik sürdüren çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmedi.
Gözler Hadise’ye çevrilmişken, güzel şarkıcı Avrupa turnesi kapsamında Londra’da sahneye çıktı ve yaptığı duygusal konuşmayla ayrılığı doğruladı.
Ama asıl olay sahnedeki yeni imajıydı!
İşte gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce hangi renk daha çok yakışıyor? Yorumlara bekliyoruz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın