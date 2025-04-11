İlk Parasıyla Muz Aldı, 22 Yaş Büyük Yönetmene Deli Divane Aşık Oldu: Fatma Girik'in Az Bilinen Hayat Hikayesi

Asıl çıkışı 1957 yapımı Leke adlı filmle oldu ama henüz kimse onun yıldızını fark etmemişti. Ta ki Memduh Ün’ün yönettiği Ölüm Peşimizde filmiyle kamera karşısına geçene kadar.

Bu film onun kariyerinde dönüm noktası oldu. O sırada sadece 13 yaşındaydı ve hayallerden çok, evine ekmek götürme derdindeydi.