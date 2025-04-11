İlk Parasıyla Muz Aldı, 22 Yaş Büyük Yönetmene Deli Divane Aşık Oldu: Fatma Girik'in Az Bilinen Hayat Hikayesi
Yeşilçam’ın boncuk gözlüsü Fatma Girik… Onu sadece sinema perdesindeki güçlü kadın rolleriyle değil, arka plandaki azmi ve çalışkanlığıyla biliyoruz. Oyunculuk dışında aslında bir çok iş yaptı Fatma Girik. Yapımcılık, senaristlik, belediye başkanlığı... Peki, milyonları ekrana kilitleyen bu dev ismin kazandığı ilk parayla ne yaptığını biliyor musunuz? Ya da ömürlük aşkı Memduh Ün ile yollarının nasıl kesiştiğini?
Gelin 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında pek fazla bilinmeyenleri anlatalım.
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın’la birlikte Yeşilçam’ın simgesi haline gelen “Dört Yapraklı Yonca”nın bir yaprağıydı Fatma Girik.
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1942 yılında İstanbul’da işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Fatma Girik’in çocukluğu oldukça mütevazı geçti.
İlk zamanlar küçük rollerde göründü.
Memduh Ün ile yolları burada kesişti.
Zamanla Memduh Ün ve Fatma Girik arasında başlayan arkadaşlık, yıllara yayılan ömürlük bir aşka dönüştü.
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Memduh Ün ise Girik'le tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
Fatma Girik sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da varlığını hissettirdi.
1989’da ise Yeşilçam’ın asi ruhu siyasete adım attı.
Fatma Girik’in hayatına dair en dokunaklı detaylardan biri ise kazandığı ilk para ile yaptığı alışverişti.
2017 yılında hayat arkadaşını, aşık olduğu adamı, Memduh Ün’ü kaybetti.
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Vasiyeti üzerine Bodrum'da yıllarca aynı yastığa baş koyduğu Memduh Ün’ün yanına defnedildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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