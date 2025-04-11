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İlk Parasıyla Muz Aldı, 22 Yaş Büyük Yönetmene Deli Divane Aşık Oldu: Fatma Girik'in Az Bilinen Hayat Hikayesi

İlk Parasıyla Muz Aldı, 22 Yaş Büyük Yönetmene Deli Divane Aşık Oldu: Fatma Girik'in Az Bilinen Hayat Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.04.2025 - 15:16

Yeşilçam’ın boncuk gözlüsü Fatma Girik… Onu sadece sinema perdesindeki güçlü kadın rolleriyle değil, arka plandaki azmi ve çalışkanlığıyla biliyoruz. Oyunculuk dışında aslında bir çok iş yaptı Fatma Girik. Yapımcılık, senaristlik, belediye başkanlığı... Peki, milyonları ekrana kilitleyen bu dev ismin kazandığı ilk parayla ne yaptığını biliyor musunuz? Ya da ömürlük aşkı Memduh Ün ile yollarının nasıl kesiştiğini?

Gelin 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik hakkında pek fazla bilinmeyenleri anlatalım.

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın’la birlikte Yeşilçam’ın simgesi haline gelen “Dört Yapraklı Yonca”nın bir yaprağıydı Fatma Girik.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın’la birlikte Yeşilçam’ın simgesi haline gelen “Dört Yapraklı Yonca”nın bir yaprağıydı Fatma Girik.

Güzelliğiyle olduğu kadar duruşuyla da dönemin ruhunu şekillendiren nadir isimlerdendi. Ama onun hikayesi sadece şöhret ve alkışlarla değil, mücadeleyle, fedakarlıkla ve kocaman bir aşkla yazıldı.

1942 yılında İstanbul’da işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Fatma Girik’in çocukluğu oldukça mütevazı geçti.

1942 yılında İstanbul’da işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Fatma Girik’in çocukluğu oldukça mütevazı geçti.

Ailesine destek olmak için okulu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Komşuları film setlerinde figüranlık yapıyordu, annesi Münevver Hanım’la birlikte onların peşinden setlere gitmeye başladı. 

İşte o gün sinema onun kaderini yazmaya başladı.

İlk zamanlar küçük rollerde göründü.

İlk zamanlar küçük rollerde göründü.

Asıl çıkışı 1957 yapımı Leke adlı filmle oldu ama henüz kimse onun yıldızını fark etmemişti. Ta ki Memduh Ün’ün yönettiği Ölüm Peşimizde filmiyle kamera karşısına geçene kadar. 

Bu film onun kariyerinde dönüm noktası oldu. O sırada sadece 13 yaşındaydı ve hayallerden çok, evine ekmek götürme derdindeydi.

Memduh Ün ile yolları burada kesişti.

Memduh Ün ile yolları burada kesişti.

Henüz 15 yaşındaki Fatma Girik, Memduh Ün’ün dikkatini çekmişti. Bu sırada bir başka ünlü isim Talat Artemel de Fatma Girik’i beğenmiş, ailesine talip olmak için otomobil bile göndermişti. 

Ancak annesi bu olay üzerine Girik’in setlere gitmesini yasakladı.

Zamanla Memduh Ün ve Fatma Girik arasında başlayan arkadaşlık, yıllara yayılan ömürlük bir aşka dönüştü.

Zamanla Memduh Ün ve Fatma Girik arasında başlayan arkadaşlık, yıllara yayılan ömürlük bir aşka dönüştü.

O dönem Memduh Ün 38 yaşlarındaydı. Aralarındaki yaş farkına rağmen ilişkileri, sevgi ve saygı üzerine kuruldu. Girik, yıllar sonra bu aşkı şöyle anlattı:

“Beni incitmedi, kadınlık gururumla hiç oynamadı. Onu anlatırken gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Daha da büyüyor aşk biçim değiştirdikçe, yok olma ihtimali hiç kalmıyor. O sen, sen o oluyorsun. Onu doktora götürmeyi kimselere bırakamam, ne yiyeceğini benden başka kimse düşünemez, ilaç saatini benim kadar iyi kimse bilemez, neden üzülüp, neye sinirlenip, neye sevineceğini ben kendim gibi bilirim ve hayatı onun için öyle kurgularım.'”

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Memduh Ün ise Girik'le tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

Memduh Ün ise Girik'le tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

'Figüranlık için gelenleri sıraya dizerdik. Fatma’nın annesi Münevver Hanım da figüranlık yapardı. Atıf Yılmaz o sabah Fatma ile annesini elemiş.

Bir tramvay parasıyla çıktıkları Mecidiyeköy’den Sultanahmet’e tabanvayla dönmüşler ağlaya ağlaya. Fatma bizim sete geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı, ama biraz erken gelişmişti.

1959’da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti.'

Fatma Girik sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da varlığını hissettirdi.

Fatma Girik sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da varlığını hissettirdi.

1978 yılında Kemal Sunal’la birlikte Can Film’i kurarak yapımcılığa adım attı. Yüz Numaralı Adam, İnek Şaban, Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma gibi klasikleşmiş filmlerde yapımcı kimliğiyle yer aldı.

1986’da Garip filminin senaryosunda da imzası vardı. Memduh Ün ve Bülent Oran’la birlikte bu senaryoyu kaleme aldı. 1990’da Gün Ortasında Karanlık filminin sanat yönetmenliğini yaptı, 1984’te ise Postacı filminin dekor tasarımına katkıda bulundu.

1989’da ise Yeşilçam’ın asi ruhu siyasete adım attı.

1989’da ise Yeşilçam’ın asi ruhu siyasete adım attı.

SHP’den aday oldu ve İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 1994’e kadar sürdürdü. Daha sonra ekranlara Söz Fato’da adlı televizyon programıyla döndü.

Fatma Girik’in hayatına dair en dokunaklı detaylardan biri ise kazandığı ilk para ile yaptığı alışverişti.

Fatma Girik’in hayatına dair en dokunaklı detaylardan biri ise kazandığı ilk para ile yaptığı alışverişti.

Henüz 14 yaşındayken kazandığı ilk parayı annesine verdi. Ardından kendisi için iki şey istedi: Mavi bir bluz ve muz… 

“O zamanlar muz öyle ulaşılmaz bir şeydi ki, hayatımda ilk kez o yaşta yedim” diyerek anlatmıştı bu anısını.

2017 yılında hayat arkadaşını, aşık olduğu adamı, Memduh Ün’ü kaybetti.

2017 yılında hayat arkadaşını, aşık olduğu adamı, Memduh Ün’ü kaybetti.

O günden sonra Fatma Girik bir türlü toparlanamadı. Sağlık sorunları art arda geldi.

Ve 24 Ocak 2022’de, Kovid-19’a bağlı zatürre ve organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

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Vasiyeti üzerine Bodrum'da yıllarca aynı yastığa baş koyduğu Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

Vasiyeti üzerine Bodrum'da yıllarca aynı yastığa baş koyduğu Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

Ölmeden önce vasiyetini açıklayan Girik, 'Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum' demişti. 

Ardında ise sadece filmler değil; bir dönemin kalbine kazınan anılar, güçlü bir kadın figürü ve büyük bir aşk bıraktı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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