Aşk Tarzınız Nedir? Flört mü, Uzun Süreli İlişki mi yoksa Evlilik mi Size Uygun?
Aşk Tarzınız Nedir? Flört mü, Uzun Süreli İlişki mi yoksa Evlilik mi Size Uygun?
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1. Bir ilişkiye başlarken beklentileriniz nelerdir?
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2. Partnerinizle nasıl vakit geçirmekten hoşlanırsınız?
3. Bir ilişkide en çok neye değer verirsiniz?
4. İlişki süresince partnerinizle iletişim tarzınız nasıldır?
5. İlişkinizde en büyük önceliğiniz nedir?
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6. Partnerinizle birlikte geleceği nasıl görüyorsunuz?
7. İlişkide karşılaştığınız sorunları nasıl çözersiniz?
8. Partnerinizle tanıştıktan ne kadar süre sonra gelecek planları yapmaya başlarsınız?
9. İlişkinizde romantizmi nasıl tanımlarsınız?
10. Bir ilişki sona erdiğinde genellikle nasıl hissedersiniz?
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Flört
Uzun Süreli İlişki
Evlilik
Anı Yaşamak
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