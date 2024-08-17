Flört Etmek Senin İşin mi?
Flört Etmek Senin İşin mi?
Flörtözlük, kimileri için doğal bir cazibe, kimileri için ise bilinçli bir tercih. Peki, sen ne kadar flörtözsün? İnsanlarla iletişim kurarken onları kolayca etkileyebilen biri misin, yoksa daha çekingen ve sakin misin? Bu test, senin flörtözlük seviyeni ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Birini ilk kez gördüğünde nasıl bir izlenim bırakırsın?
3. Bir arkadaş grubunda dikkat çekmek için ne yaparsın?
4. Sosyal medyada tanımadığın biri sana mesaj attığında nasıl cevap verirsin?
5. Kalabalık bir ortamda en çok hangi aktiviteden hoşlanırsın?
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6. Birinin senden hoşlandığını fark ettiğinde ne yaparsın?
7. Birinin sana iltifat etmesi durumunda nasıl karşılık verirsin?
8. Birini etkileyici bulduğunda nasıl davranırsın?
9. İlk buluşmada nasıl giyinirsin?
10. Karşı cinsle konuşurken nasıl hissedersin?
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Son derece flörtözsün: Çekiciliğinle herkesi büyülüyorsun!
Dengeli bir flörtçüsün: Doğru zaman ve dozajı biliyorsun
Çekingen flörtçüsün: İçten ama biraz uzak
Flörtöz olmaktan uzak: Ciddiyet senin doğanda var
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