İlişkilerde Dominant mısın İtaatkar mı?
İlişkilerde Dominant mısın İtaatkar mı?
İlişkilerdeki rolünüzü merak ediyor musunuz? Kimilerimiz daha baskın ve dominantken, kimilerimiz daha uyumlu ve itaatkardır. Bu testte, ilişkilerde dominant mı yoksa itaatkar mı olduğunu keşfedeceksin.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Partnerinizle plan yaparken genellikle kim karar verir?
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2. Tartışma sırasında nasıl davranırsınız?
3. İlişkide önemli bir karar alınacaksa nasıl hareket edersiniz?
4. Sosyal etkinliklerde rolünüz nedir?
5. Bir sorunla karşılaştığınızda nasıl çözersiniz?
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6. Partnerinizle günlük hayatınızı nasıl planlarsınız?
7. İlişkide bir konuda fikir ayrılığı yaşandığında nasıl davranırsınız?
8. Partnerinizle seyahat planı yaparken nasıl bir tutum sergilersiniz?
9. Bir tartışmada son sözü kim söyler?
10. Son olarak kendi kıskançlığını puanlar mısın? (1= en az, 4= en çok)
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Baskın ve Dominant
Kararlı ve Dengeli
Uyumlu ve İtaatkar
Yardımsever ve Destekleyici
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