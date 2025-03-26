Premier Lig Ekibi Aston Villa'dan Resmi Arda Güler Açıklaması!
Premier Lig Ekibi Aston Villa'dan Resmi Arda Güler Açıklaması!
Real Madrid'de az süre bulmasından dolayı geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Marca'ya verdiği röportajda dedikodulara nokta koymuş, takımda kalacağının sinyallerini vermişti. Milli futbolcunun kararı sonrası İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Arda hakkında bir açıklama geldi.
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17 sene Sevilla'da görev yapan 2023'ten bu yana da Aston Villa'da sportif direktörlük kariyerine devam eden Monchi, Arda'yı takip ettiklerini belirtti.
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"Birçok gereksinimi karşılayan bir oyuncu"
Karakterini beğendiğini söyledi.
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