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Premier Lig Ekibi Aston Villa'dan Resmi Arda Güler Açıklaması!

Premier Lig Ekibi Aston Villa'dan Resmi Arda Güler Açıklaması!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.03.2025 - 15:38

Real Madrid'de az süre bulmasından dolayı geleceği tartışma konusu olan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Marca'ya verdiği röportajda dedikodulara nokta koymuş, takımda kalacağının sinyallerini vermişti. Milli futbolcunun kararı sonrası İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Arda hakkında bir açıklama geldi.

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17 sene Sevilla'da görev yapan 2023'ten bu yana da Aston Villa'da sportif direktörlük kariyerine devam eden Monchi, Arda'yı takip ettiklerini belirtti.

17 sene Sevilla'da görev yapan 2023'ten bu yana da Aston Villa'da sportif direktörlük kariyerine devam eden Monchi, Arda'yı takip ettiklerini belirtti.

İspanya basınından Marca'nın radyosuna konuşan tecrübeli isim, milli futbolcuyu kadrosuna katabilecekleri konusunda olumlu yorumlarda bulundu.

"Birçok gereksinimi karşılayan bir oyuncu"

"Birçok gereksinimi karşılayan bir oyuncu"

Arda'yı Türkiye'de oynarken sadece kendisinin değil tüm sportif direktörlerin takip ettiğini belirten Monchi, 'Aston Villa için çekici olabilecek, birçok gereksinimi karşılayan bir oyuncu. Biz de tam onun pozisyonu için arayıştayız. Marco Asencio ile aynı pozisyonda değil. Biz çizgiler arasında 10 numara oynayabilen ve hatta hem içeride hem de dışarıda top kullanabilen bir profil arıyoruz.' dedi.

Karakterini beğendiğini söyledi.

Karakterini beğendiğini söyledi.

'Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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