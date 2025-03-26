Premier Lig Ekibi Aston Villa'dan Resmi Arda Güler Açıklaması!

Arda'yı Türkiye'de oynarken sadece kendisinin değil tüm sportif direktörlerin takip ettiğini belirten Monchi, 'Aston Villa için çekici olabilecek, birçok gereksinimi karşılayan bir oyuncu. Biz de tam onun pozisyonu için arayıştayız. Marco Asencio ile aynı pozisyonda değil. Biz çizgiler arasında 10 numara oynayabilen ve hatta hem içeride hem de dışarıda top kullanabilen bir profil arıyoruz.' dedi.