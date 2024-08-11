Senin İlgini Nasıl Çekebilirler?
Senin İlgini Nasıl Çekebilirler?
Herkesin ilgisini çeken şeyler farklıdır. Bazıları entelektüel sohbetlerden hoşlanırken, bazıları macera dolu aktivitelerden etkilenir. Peki, senin ilgini nasıl çekebilirler?
Bu testi çöz ve öğren!
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1. Cinsiyetini seç ve başla!
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2. Birisiyle tanıştığında ilk dikkatini çeken şey nedir?
3. Hangisi senin için daha etkileyici?
4. Birini daha yakından tanımak için ne yaparsın?
5. Hangisi seni daha çok etkiler?
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6. Bir buluşmada seni daha çok ne heyecanlandırır?
7. Bir arkadaşının seni etkilemesi için ne yapması gerekir?
8. Tatil planı yaparken neye dikkat edersin?
9. Hangisi seni daha çok motive eder?
10. Bir arkadaş grubunda hangi rolü üstlenirsin?
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Derin düşünen entelektüel!
Şıklık ve zarafet düşkünü!
Mizah ve eğlence tutkunu!
Macera ve adrenalin arayan!
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