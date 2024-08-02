Evlilik Sana Göre mi?
Evlilik Sana Göre mi?
Evlilik, bazı insanlar için hayatın en güzel anlarından biri, bazıları içinse büyük bir soru işareti olabilir. Peki, senin için evlilik doğru bir adım mı? Bu test, evliliğin sana uygun olup olmadığını keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Bağlılık senin için ne ifade ediyor?
3. Bir ilişkide en çok neye değer verirsin?
4. Ailenin evlilik konusundaki görüşleri senin için önemli mi?
5. Uzun süreli bir ilişki için kendini hazır hissediyor musun?
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6. Birlikte yaşamayı nasıl değerlendiriyorsun?
7. Evlilikte sorumluluklar nasıl paylaşılmalı?
8. Çocuk sahibi olma fikrine nasıl bakıyorsun?
9. Eşinle tartışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
10. Evliliğin en büyük avantajı sence nedir?
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Evliliğe tam hazırsın!
Evliliği düşünebilirsin ama acele etme!
Evlilik senin için karmaşık bir konu!
Evlilik şu an için sana göre değil!
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