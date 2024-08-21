Psikolojinde Sıkıntılar Var mı?
Psikolojinde Sıkıntılar Var mı?
Bu test senin psikolojindeki sıkıntıları ortaya çıkaracak! Yaşadığın olayları içinde büyütür müsün? Yoksa olgunlukla karşılar mısın? Unutma! Bu test eğlence amaçlıdır.
Haydi teste!
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1. Sık sık kendinizi yorgun ve bitkin hisseder misiniz?
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2. Geceleri uyumakta zorlanır mısınız?
3. Günlük yaşamınızda kaygı ve stres ne kadar yer alıyor?
4. Sosyal ortamlardan kaçınma eğiliminiz var mı?
5. Kendinizi sık sık üzgün veya depresif hisseder misiniz?
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6. İradeli ve kendini kontrol eden biri misiniz?
7. Geçmişte yaşadığınız olaylar sürekli aklınıza gelir mi?
8. Anksiyete belirtileri yaşar mısınız?
9. Hayatınızda bir amaç bulmakta zorlanıyor musunuz?
10. Son olarak, çevrenizdeki insanlarla ilişkileriniz nasıl?
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Tamamıyla karışık!
Ara sıra bulutlu!
Çoğunlukla güneşli!
Hiçbir sorun yok!
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