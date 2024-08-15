İnsanlar Seni Neden Çekemiyor?
İnsanlar Seni Neden Çekemiyor?
Çevrenizdekilerin neden sizi çekemediğini merak ettiniz mi? İnsanlar sizin hangi özelliğinizi kıskanıyor öğrenmek ister misiniz?
Haydi teste!
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1. Başarılarının arkasındaki en büyük etken nedir?
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2. Sosyal ortamlarda nasıl davranırsın?
3. İş yerinde nasıl bir çalışansın?
4. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
5. Eleştirilerle nasıl başa çıkarsın?
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6. Başarılarını nasıl kutlarsın?
7. Sosyal medyada nasıl bir varlığın var?
8. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
9. Zaman yönetiminde nasılsın?
10. Peki, sen kıskanç mısın?
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Başarı ve azim!
Yaratıcılık ve yenilikçilik!
İyi İlişkiler ve sosyal beceriler!
Mutluluk ve pozitiflik!
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