Sen Kendi Kaderini Kendi Yazanlardan mısın?
Sen Kendi Kaderini Kendi Yazanlardan mısın?
Hayatta bazılarımız kontrolü ele almayı severken, diğerleri kaderin getirdiklerine boyun eğmeyi tercih eder. Sen hangisisin?
Haydi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayatında büyük bir değişiklik yapmak istediğinde ne yaparsın?
4. Hayallerine ulaşmak için en çok neye güvenirsin?
5. Başarılarını neye borçlu olduğunu düşünürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatta karşına çıkan zorluklarla nasıl başa çıkarsın?
7. Bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?
8. Hayatında risk almayı sever misin?
9. Planlar yaparken ne kadar detaylı olursun?
10. Bir başarısızlık yaşadığında ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendi Kaderini Kendi Yazıyorsun!
Kontrol Çoğunlukla Sende
Akışına Bırakan Bir Ruhsun
Tamamen Kaderin Elleriyle Yönetiliyorsun
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın