Sen Kendi Kaderini Kendi Yazanlardan mısın?

Sen, hayatı fazla ciddiye almadan, daha çok akışına bırakarak yaşamayı tercih ediyorsun. Kaderin sana sunduklarını kabullenmeyi ve ona göre hareket etmeyi seviyorsun. Plan yapmayı ve detaylarla uğraşmayı çok da tercih etmiyorsun. Genellikle içgüdülerinle hareket ediyor, sezgilerine güveniyorsun. Şansın hayatında büyük bir rol oynadığını düşünüyorsun ve bu durum seni rahatsız etmiyor. Hayatın seni nereye götüreceğini görmek hoşuna gidiyor ve bu yüzden büyük riskler almak yerine, olanı olduğu gibi kabul ediyorsun. Senin için önemli olan, hayatı zorlamadan yaşamak ve her anın tadını çıkarmak.