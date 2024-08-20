Sen Kötü Karakter misin İyi mi?
Sen Kötü Karakter misin İyi mi?
Hepimiz zaman zaman iyi ya da kötü kararlar veririz. Ancak genel olarak senin karakterin hangi tarafa daha yakın? Bu test, senin içindeki iyi ve kötü yanları ortaya çıkararak, kim olduğunu daha iyi anlamana yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın senden önemli bir iyilik istediğinde ne yaparsın?
4. Başkalarının hatalarını nasıl karşılarsın?
5. Bir sır aldığında nasıl davranırsın?
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6. Bir haksızlıkla karşılaştığında ne yaparsın?
7. Birine karşı öfkelendiğinde nasıl tepki verirsin?
8. Kendini tehlikeli bir durumda bulduğunda nasıl davranırsın?
9. Bir hediye alman gerektiğinde ne yaparsın?
10. Başkalarının başarısızlıklarını nasıl karşılarsın?
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Tam bir iyi adam!
İyi yanların ağır basıyor!
Dengeyi bulmaya çalışıyorsun!
Kötü adam olmaya yatkınsın!
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