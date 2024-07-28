Şanslı Biri misin?

Hayatın, senin için bir rüya gibi akmadığını söyleyebiliriz. Bir gün güneşli ve parlak, diğer gün ise bulutlu ve kasvetli olabiliyor. Ancak bu durum, seni hayatın gerçeklerinden koparmıyor, aksine daha da güçlendiriyor. Şans, senin için bir kumarda zar atmak gibi, bazen tam hedefe ulaşıyor, bazen de tamamen yanılabiliyor.Bazı durumlardaysa, adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. İşlerin rast gidiyor, başarılar peş peşe geliyor ve her şey sanki senin için tasarlanmış gibi ilerliyor. Bu durumlar, seni adeta bulutların üzerine çıkarıyor ve dünyaya karşı kendini yenilmez hissettiriyor.Ancak, her zaman bu şekilde olmuyor. Bazen de, istediğin sonuçları elde edemiyorsun. İşler yolunda gitmiyor, başarısızlıklar peşini bırakmıyor ve hayallerin bir bir suya düşüyor. Bu durumlar, seni biraz olsun sarsıyor ve düşündürüyor.Fakat bu dalgalı hayat seni dengede tutuyor. Ne çok yükseklerde uçuyorsun, ne de çok alçaklarda sürünüyorsun. Hayata gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsun, ama her duruma hazırlıklı olmayı öğreniyorsun. Bu da seni hayatın gerçeklerine daha da yakınlaştırıyor. Bu dalgalı deneyimler, senin hayat yolculuğunda birer kilometre taşı oluyor ve seni daha da güçlendiriyor.