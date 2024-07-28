Şanslı Biri misin?
Şanslı Biri misin?
Herkesin hayatında şans faktörü farklı bir yer tutar. Bazılarımız şansın peşinden koşar, bazılarımız ise şansın bize gelmesini bekleriz. Peki, sen ne kadar şanslısın? Bu testi çözerek şans faktörünün hayatındaki yerini keşfet!
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1. Bir yarışmaya katıldığında genellikle...
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2. Bir restoranda rezervasyon yaptırmadan gittiğinde...
3. Bir otomat makinesinden bir şey alırken...
4. Tatillerde hava durumu genellikle...
5. Arkadaşlarınla plan yaptığında...
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6. Bir hediye çekilişine katıldığında...
7. Bir yolculukta yol durumu nasıldır?
8. Önemli bir randevuya yetişmek için yola çıktığında...
9. Yeni tanıştığın insanlar hakkında ne düşünürsün?
10. Bir mağazadaki indirimlerden nasıl faydalanırsın?
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Çok Şanslısın!
Şanslısın!
Orta Şanslısın!
Şans Pek Senin Yanında Değil!
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