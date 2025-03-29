Mustafa Sandal'dan CHP'nin Maltepe'de Düzenlediği Mitinge Destek
Mustafa Sandal'dan CHP'nin Maltepe'de Düzenlediği Mitinge Destek
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek ve erken seçim çağrısı yapmak için bugün Maltepe’de tarihi bir miting gerçekleştirdi.
Sanat camiasından da destek gelirken, şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından “Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için bugün Maltepe’de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan, elinde, bu kalbinde Türk bayrağını dalgalandıran tüm birlikte selam olsun” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İşte detaylar..
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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar bugün Maltepe’de yapılan dev mitingle bir zirveye ulaştı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:
Mitinge sanatçılar ve tanınmış isimler de sosyal medya üzerinden destek verdi.
Sandal ikinci bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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