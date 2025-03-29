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Mustafa Sandal'dan CHP'nin Maltepe'de Düzenlediği Mitinge Destek

Mustafa Sandal'dan CHP'nin Maltepe'de Düzenlediği Mitinge Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 15:18

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek ve erken seçim çağrısı yapmak için bugün Maltepe’de tarihi bir miting gerçekleştirdi. 

Sanat camiasından da destek gelirken, şarkıcı Mustafa Sandal sosyal medya hesabından “Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için bugün Maltepe’de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan, elinde, bu kalbinde Türk bayrağını dalgalandıran tüm birlikte selam olsun” notuyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte detaylar..

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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar bugün Maltepe’de yapılan dev mitingle bir zirveye ulaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar bugün Maltepe’de yapılan dev mitingle bir zirveye ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısıyla düzenlenen miting, erken seçim talebi ve tutukluluğa itiraz amacıyla gerçekleştirildi.

Gözaltı ve tutuklama kararının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde protestolar başlamıştı. Bu protestoların merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane olmuştu. Günlerce süren gösteriler sırasında polis müdahaleleri ve gözaltılar dikkat çekmişti. Sosyal medyada gündem olan müdahalelerde toplamda 1800’ü aşkın kişi gözaltına alınmış, 200’den fazla kişi tutuklanmıştı. Öğrencilerin ve gençlerin gözaltına alınması ve tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, artık canımıza tak etti demek için, erken seçim istiyoruz demek için büyük bir mitinge var mısınız? Bu mitingi Anadolu’dan gelenlerle birlikte Maltepe’de yapmaya var mısınız?”

Bu çağrının ardından düzenlenen mitinge Türkiye’nin farklı illerinden binlerce kişi katıldı.

Sabah saatlerinden itibaren alana gelenler Maltepe miting alanını doldurdu.

Mitinge sanatçılar ve tanınmış isimler de sosyal medya üzerinden destek verdi.

Mitinge sanatçılar ve tanınmış isimler de sosyal medya üzerinden destek verdi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda “Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için bugün Maltepe’de eşi benzeri görülmemiş kalabalığı oluşturan, elinde, bu kalbinde Türk bayrağını dalgalandıran tüm birlikte selam olsun” ifadelerini kullandı.

Sandal ikinci bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

Sandal ikinci bir paylaşımında da şu ifadeleri kullandı:

“Bu ölçekte biriken enerjinin tenha sonuca ulaşmaması fizik kuralları açısından mümkün değildir. Anlayana…”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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