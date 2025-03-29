Mustafa Sandal'dan CHP'nin Maltepe'de Düzenlediği Mitinge Destek

“Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, artık canımıza tak etti demek için, erken seçim istiyoruz demek için büyük bir mitinge var mısınız? Bu mitingi Anadolu’dan gelenlerle birlikte Maltepe’de yapmaya var mısınız?”

Bu çağrının ardından düzenlenen mitinge Türkiye’nin farklı illerinden binlerce kişi katıldı.

Sabah saatlerinden itibaren alana gelenler Maltepe miting alanını doldurdu.