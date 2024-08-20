Senin Ağzından Çıkan Söze Güvenilir mi?
Senin Ağzından Çıkan Söze Güvenilir mi?
Söz vermek, başkalarının güvenini kazanmak ve tutarlılık göstermek, hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki, senin ağzından çıkan söze ne kadar güvenilir? Bu test, verdiğin sözlere ne kadar sadık kaldığını ve çevrendeki insanlar tarafından nasıl algılandığını anlamana yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşın senden önemli bir konuda yardım istediğinde nasıl tepki verirsin?
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2. Bir plan yapıldığında, plana sadık kalır mısın?
3. Bir sırrı saklamakta ne kadar iyisin?
4. Verdiğin sözleri yerine getirmediğin zamanlar olur mu?
5. Bir anlaşma yaptığında, tüm şartlara sadık kalır mısın?
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6. Başkalarının sana güvenmesi ne kadar önemli?
7. Bir hata yaptığında, bunu kabul eder misin?
8. Başkalarına verdiğin tavsiyelerle kendi hayatında uyguladıkların uyumlu mu?
9. Biri sana bir şeyi emanet ettiğinde, ona nasıl davranırsın?
10. Biri seni yalancılıkla suçladığında nasıl tepki verirsin?
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Ağzından çıkan her söze güvenilir!
Genellikle güvenilir birisin!
Bazen sözlerinde durmakta zorlanıyorsun!
Sözlerine güvenmek zor!
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