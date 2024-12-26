Ankara'dan Gönderilen Koliden Maymun Çıktı: Otobüs Terminalinde İlginç Olay!
Ankara'dan Gönderilen Koliden Maymun Çıktı: Otobüs Terminalinde İlginç Olay!
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Antalya şehirlerarası otobüs terminalinde bi' garip olay yaşandı. Ankara’dan otobüsle gönderilen bir koli teslim alınmayınca emanet odasına götürüldü. Koli otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi.
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Güvenlik personelleri kolide bir canlının olduğunu fark edince koliyi açtılar ve maymunu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
Emanet odasında bekletilen koliyi bir süre sonra almaya gelen M.K hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.
Kolinin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ifade eden M.K kendisine hediye gönderildiğini ve suçunun olmadığını söyledi.
‘Rhesus’ türü maymunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürdüğü ve sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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