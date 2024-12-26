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Ankara'dan Gönderilen Koliden Maymun Çıktı: Otobüs Terminalinde İlginç Olay!

Ankara'dan Gönderilen Koliden Maymun Çıktı: Otobüs Terminalinde İlginç Olay!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 22:46

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Ankara'dan görülen kolinin içerisinde maymun bulundu. X-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edilen maymunu almaya gelen kişiye beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı.

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Antalya şehirlerarası otobüs terminalinde bi' garip olay yaşandı. Ankara’dan otobüsle gönderilen bir koli teslim alınmayınca emanet odasına götürüldü. Koli otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi.

Antalya şehirlerarası otobüs terminalinde bi' garip olay yaşandı. Ankara’dan otobüsle gönderilen bir koli teslim alınmayınca emanet odasına götürüldü. Koli otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi.

Güvenlik personelleri kolide bir canlının olduğunu fark edince koliyi açtılar ve maymunu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

Güvenlik personelleri kolide bir canlının olduğunu fark edince koliyi açtılar ve maymunu görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

Emanet odasında bekletilen koliyi bir süre sonra almaya gelen M.K hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.

Emanet odasında bekletilen koliyi bir süre sonra almaya gelen M.K hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.

Bir süre sonra ise kolinin gönderildiği M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.

Kolinin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ifade eden M.K kendisine hediye gönderildiğini ve suçunun olmadığını söyledi.

Kolinin içerisinde ne olduğunu bilmediğini ifade eden M.K kendisine hediye gönderildiğini ve suçunun olmadığını söyledi.

‘Rhesus’ türü maymunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürdüğü ve sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.

‘Rhesus’ türü maymunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürdüğü ve sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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