Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Bu Pazar Yayınlanacak mı? Dizinin Çekimlerine Neden Ara Verildi?

Dizinin plato çalışmaları ve köşkün inşasının ne kadar süreceğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir açıklama gelene dek Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin sonraki bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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