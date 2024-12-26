Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Bu Pazar Yayınlanacak mı? Dizinin Çekimlerine Neden Ara Verildi?
Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Bu Pazar Yayınlanacak mı? Dizinin Çekimlerine Neden Ara Verildi?
NOW TV'nin kısa zamanda seyircinin beğenisini kazanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği köşk yandı! Dizi çekimlerinin gerçekleştirildiği dev platoda çıkan yangının ardından köşkten geriye külleri kalırken, dizinin yeni bölümünün 29 Aralık Pazar akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü pazar günü yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi dizisi bitti mi, yoksa devam edecek mi?
İşte, detaylar...
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Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mensubu olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin 1912'ye dayanan hikayesini anlatan tarihi dizinin çekildiği köşkte yangın çıktı!
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Saat 01.30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yanarken çekim ekibinden beklenen açıklamada geldi: Çekimlere ara verildi!
Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? 3. Bölüm 29 Aralık'ta Yayınlanacak mı?
İşte, NOW TV 29 Aralık Pazar Günü Yayın Akışı
Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?
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Şakir Paşa Ailesi Dizisi 4. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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