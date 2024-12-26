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Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Bu Pazar Yayınlanacak mı? Dizinin Çekimlerine Neden Ara Verildi?

Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Bu Pazar Yayınlanacak mı? Dizinin Çekimlerine Neden Ara Verildi?

dizi Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 22:38

NOW TV'nin kısa zamanda seyircinin beğenisini kazanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin çekildiği köşk yandı! Dizi çekimlerinin gerçekleştirildiği dev platoda çıkan yangının ardından köşkten geriye külleri kalırken, dizinin yeni bölümünün 29 Aralık Pazar akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü pazar günü yayınlanacak mı? Şakir Paşa Ailesi dizisi bitti mi, yoksa devam edecek mi? 

İşte, detaylar...

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Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mensubu olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin 1912'ye dayanan hikayesini anlatan tarihi dizinin çekildiği köşkte yangın çıktı!

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mensubu olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin 1912'ye dayanan hikayesini anlatan tarihi dizinin çekildiği köşkte yangın çıktı!

Saat 01.30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yanarken çekim ekibinden beklenen açıklamada geldi: Çekimlere ara verildi!

Saat 01.30 civarında çıkan yangında Şakir Paşa Köşkü tamamen yanarken çekim ekibinden beklenen açıklamada geldi: Çekimlere ara verildi!

Bu pazar günü 3. bölümünün yayınlanması beklenen dizinin devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi devam edecek mi?

Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? 3. Bölüm 29 Aralık'ta Yayınlanacak mı?

Şakir Paşa Ailesi'nin Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak? 3. Bölüm 29 Aralık'ta Yayınlanacak mı?

Dizinin Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü 29 Aralık Pazar günü ekrana gelecek.

İşte, NOW TV 29 Aralık Pazar Günü Yayın Akışı

İşte, NOW TV 29 Aralık Pazar Günü Yayın Akışı

  • 08.30: Çalar Saat Hafta Sonu - Canlı

  • 11.15: Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

  • 11.20: Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi - Canlı

  • 13.00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - ALT YAZILI

  • 15.15: Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

  • 16.00: Hudutsuz Sevda

  • 19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

  • 20.00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - Yeni Bölüm

  • 23.30: Kızıl Goncalar - ALT YAZILI

  • 02.30: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

  • 05.00: Bay Yanlış - ALT YAZILI

  • 06.00: Şahane Hayatım - ALT YAZILI

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?

Şakir Paşa Ailesi dizisi, yeni köşk inşa edilene dek çekimlerine ara verdi. Ancak dizi köşkün inşası tamamlandıktan sonra devam edecek.

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Şakir Paşa Ailesi Dizisi 4. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Şakir Paşa Ailesi Dizisi 4. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin plato çalışmaları ve köşkün inşasının ne kadar süreceğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir açıklama gelene dek Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin sonraki bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı belli değil. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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