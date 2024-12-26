Şakir Paşa Ailesi'nin Çekildiği Köşk Nerede? Şakir Paşa Köşkü Yandı mı, Dizi Devam Edecek mi?
Şakir Paşa Ailesi'nin Çekildiği Köşk Nerede? Şakir Paşa Köşkü Yandı mı, Dizi Devam Edecek mi?
NOW TV'nin kısa zamanda ses getiren başarılı yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, bu kez üzücü bir olayla gündeme geldi. Çekimlerin gerçekleştirildiği platoda büyük bir yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın sonucunda köşk tamamen yanarken, çekimler de ertelendi. Peki, Şakir Paşa Köşkü nerede? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Yangın söndürüldü mü?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarihin derinlerine yolculuk yapmamızı sağlayan NOW TV'nin Şakir Paşa ve Ailesi dizisi, 1912 yılını konu alıyor. Sette çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından Şakir Paşa ailesinin Büyükada'da yaşadığı tarihi konağın akıbeti ise merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşkte Yangın mı Çıktı?
Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşk Tamamen Yandı mı? Yangın Söndürüldü mü?
Şakir Paşa Ailesinin Köşkü Neden Yandı?
Gerçek Şakir Paşa Köşkü Nerede?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın