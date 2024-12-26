Şakir Paşa Ailesi'nin Çekildiği Köşk Nerede? Şakir Paşa Köşkü Yandı mı, Dizi Devam Edecek mi?

Saat 01.30 sularında başlayan yangın söndürüldü, ancak çekimler için gerçek köşk yerine inşa edilen köşk tamamen kül oldu. 7 dönümlük bir plato üzerine inşa edilen, yaklaşık 1200 metrekarelik alanda kurulan iki katlı set, 1910'ların ruhunu yansıtmak üzere dikkatle dekore edilmiş ve özenli detaylarla donatılmıştı. Platodaki yangının ardından ailenin gerçek hayatta yaşadığı köşkün akıbeti de merak konusu oldu.