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Şakir Paşa Ailesi'nin Çekildiği Köşk Nerede? Şakir Paşa Köşkü Yandı mı, Dizi Devam Edecek mi?

Şakir Paşa Ailesi'nin Çekildiği Köşk Nerede? Şakir Paşa Köşkü Yandı mı, Dizi Devam Edecek mi?

dizi Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 21:29

NOW TV'nin kısa zamanda ses getiren başarılı yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, bu kez üzücü bir olayla gündeme geldi. Çekimlerin gerçekleştirildiği platoda büyük bir yangın çıktı. Gece yarısı çıkan yangın sonucunda köşk tamamen yanarken, çekimler de ertelendi. Peki, Şakir Paşa Köşkü nerede? Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Yangın söndürüldü mü? 

İşte, detaylar...

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Tarihin derinlerine yolculuk yapmamızı sağlayan NOW TV'nin Şakir Paşa ve Ailesi dizisi, 1912 yılını konu alıyor. Sette çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından Şakir Paşa ailesinin Büyükada'da yaşadığı tarihi konağın akıbeti ise merak ediliyor.

Tarihin derinlerine yolculuk yapmamızı sağlayan NOW TV'nin Şakir Paşa ve Ailesi dizisi, 1912 yılını konu alıyor. Sette çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından Şakir Paşa ailesinin Büyükada'da yaşadığı tarihi konağın akıbeti ise merak ediliyor.

Kısa zamanda seyircini  beğenisini toplayan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ailenin 1912 yılında yaşadığı Büyükada'da gerçekleştiriliyordu. Fakat setten üzücü bir haber geldi.

Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşkte Yangın mı Çıktı?

Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşkte Yangın mı Çıktı?

Hikayenin geçtiği, çekimlerin yapıldığı Kartal'daki köşkte yangın çıktı. Set ekibinden gelen açıklamaya göre, dizisinin Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan film platosunda 26 Aralık'ta çekim ve çalışma olmayan saatte, hatta set platosunda hiçkimse yokken çıkan yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı.

Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşk Tamamen Yandı mı? Yangın Söndürüldü mü?

Şakir Paşa Ailesinin Çekildiği Köşk Tamamen Yandı mı? Yangın Söndürüldü mü?

Saat 01.30 sularında başlayan yangın söndürüldü, ancak çekimler için gerçek köşk yerine inşa edilen köşk tamamen kül oldu. 7 dönümlük bir plato üzerine inşa edilen, yaklaşık 1200 metrekarelik alanda kurulan iki katlı set, 1910'ların ruhunu yansıtmak üzere dikkatle dekore edilmiş ve özenli detaylarla donatılmıştı. Platodaki yangının ardından ailenin gerçek hayatta yaşadığı köşkün akıbeti de merak konusu oldu.

Şakir Paşa Ailesinin Köşkü Neden Yandı?

Şakir Paşa Ailesinin Köşkü Neden Yandı?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, uzmanlar yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapmsalı bir şekilde araştırıyor. Ancak yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Gerçek Şakir Paşa Köşkü Nerede?

Gerçek Şakir Paşa Köşkü Nerede?

Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesi'nin yaşadığı gerçek tarihi köşk ise İstanbul'un en büyük adası Büyükada'da Şehbal Sokağı'nda yer alıyor.

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Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Devam Edecek mi?

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mensubu olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin 'Mucizeleri ve Skandallarını' konu alan dizinin çekimleri ise yeni köşk inşa edilinceye kadar durduruldu. Yeni köşk inşa edildikten sonra çekimler devam edecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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