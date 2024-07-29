Burcunun En Kötü Özelliği Ne?
Burcunun En Kötü Özelliği Ne?
Burçlar, kişiliğimizin farklı yönlerini yansıtır ve her burcun kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Bu test, burcunuza göre en kötü özelliğinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Hangi burçta doğduğunuzu seçin ve en kötü özelliğinizin ne olduğunu öğrenin!
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1. Burcunu seç!
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Sabırsızlık
İnatçılık
Tutarsızlık
Aşırı Duygusallık
Kibirlilik
Aşırı Eleştiricilik
Kararsızlık
Kıskançlık
Düşüncesizlik
Soğukluk
Duygusal Mesafe
Aşırı Hassasiyet
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