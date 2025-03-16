Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu Oldu
Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu Oldu
Boksta başarılı sporcularımız aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Bu akşam Dünya Boks Şampiyonası'ndan gelen haberler de bir kez daha tüm ülkeyi sevince boğdu. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ın gümüş madalyası ile sevindiğimiz geceye bir de altın madalya sıkıştırdık.
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Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!
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Üst üste 3. Dünya Şampiyonluğu...
Busenaz'ın altın madalyayı kazandığı anlar
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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