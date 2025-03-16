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Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu Oldu

Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 21:59

Boksta başarılı sporcularımız aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Bu akşam Dünya Boks Şampiyonası'ndan gelen haberler de bir kez daha tüm ülkeyi sevince boğdu. Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ın gümüş madalyası ile sevindiğimiz geceye bir de altın madalya sıkıştırdık.

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Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.  

Cair Spor Merkezi'nde gerçekleşen final maçında, 1 numaralı seri başı olan Busenaz, Özbekistanlı Navbakhor Khamidova ile karşılaştı. Üç set boyunca rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Busenaz, maçı 5-0'lık skorla kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Üst üste 3. Dünya Şampiyonluğu...

Üst üste 3. Dünya Şampiyonluğu...

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, son üç dünya şampiyonasında da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.  

2019 ve 2022'de elde ettiği şampiyonlukların ardından 2025'te de dünya şampiyonu olan Busenaz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.  

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcu, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda da birer altın madalya sahibi. Busenaz Sürmeneli, uluslararası arenadaki bu istikrarlı performansıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Busenaz'ın altın madalyayı kazandığı anlar

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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