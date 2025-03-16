Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonu Oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, son üç dünya şampiyonasında da altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

2019 ve 2022'de elde ettiği şampiyonlukların ardından 2025'te de dünya şampiyonu olan Busenaz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcu, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda da birer altın madalya sahibi. Busenaz Sürmeneli, uluslararası arenadaki bu istikrarlı performansıyla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.