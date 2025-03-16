Eksi Puandaki Adana Demirspor, Bitime 10 Hafta Kala Küme Düştü

Sezon sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattındaki yarışta da heyecan artıyor. Takımlar son haftalara iddialı girmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bu sezon Süper Lig küme düşme hattında yaşananlar kolay kolay görülmeyecek cinsten oldu. Adana Demirspor'un aldığı puan cezaları takımı bir anda eksi puanın içinde bıraktı. Kadro kalitesi de bu cezalara eklenince beklenen son erken geldi.