Eksi Puandaki Adana Demirspor, Bitime 10 Hafta Kala Küme Düştü
Eksi Puandaki Adana Demirspor, Bitime 10 Hafta Kala Küme Düştü
Sezon sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattındaki yarışta da heyecan artıyor. Takımlar son haftalara iddialı girmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bu sezon Süper Lig küme düşme hattında yaşananlar kolay kolay görülmeyecek cinsten oldu. Adana Demirspor'un aldığı puan cezaları takımı bir anda eksi puanın içinde bıraktı. Kadro kalitesi de bu cezalara eklenince beklenen son erken geldi.
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Adana Demirspor tarih yazarak ilerlediği Süper Lig'de bu kez kötü bir şekilde o tarihi yazdı.
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Murat Sancak'la başladı Murat Sancak'la bitti.
BAY geçtikleri hafta küme düştüler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bu ne sacma sapan istir yaa.... Baskan sancak 2 sene once bu takimi sampiyon falan yapacakti, noldu?