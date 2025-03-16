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Eksi Puandaki Adana Demirspor, Bitime 10 Hafta Kala Küme Düştü

Eksi Puandaki Adana Demirspor, Bitime 10 Hafta Kala Küme Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 18:41

Sezon sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışı gibi küme düşme hattındaki yarışta da heyecan artıyor. Takımlar son haftalara iddialı girmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bu sezon Süper Lig küme düşme hattında yaşananlar kolay kolay görülmeyecek cinsten oldu. Adana Demirspor'un aldığı puan cezaları takımı bir anda eksi puanın içinde bıraktı. Kadro kalitesi de bu cezalara eklenince beklenen son erken geldi.

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Adana Demirspor tarih yazarak ilerlediği Süper Lig'de bu kez kötü bir şekilde o tarihi yazdı.

Adana Demirspor tarih yazarak ilerlediği Süper Lig'de bu kez kötü bir şekilde o tarihi yazdı.

Adana Demirspor, Kırmızı - Beyaz gruplardan 1.Lig'in gediklisi olmaya, oradan da nihayet Süper Lig'e döndüğünde taraflı tarafsız herkes çok mutlu olmuştu. Dönen bir takım değildi sadece. Tribünüyle, tarihiyle, karakteriyle bambaşka bir kulüp geliyordu.

Murat Sancak'la başladı Murat Sancak'la bitti.

Murat Sancak'la başladı Murat Sancak'la bitti.

Süper Lig'e dönüşte Murat Sancak gibi önemli bir ekonomik gücün payı çok büyüktü. Lig üzerinde kurulan kadrolar hata yapsa da yılmıyor, sonraki yıl daha büyük bir yatırım yapıyordu. Süper Lig'de de ayağını gazdan hiç çekmedi. Balotelli'ler Belhanda'lar derken bütçeli transferler yapmayı sürdürdü. 

Kulübün bugününü de maalesef bu bütçeli transferler getirdi.

BAY geçtikleri hafta küme düştüler.

BAY geçtikleri hafta küme düştüler.

FIFA'dan ödenmeyen paralar nedeniyle puan silme cezası alan Adana Demirspor, -2 puanla ligde yoluna devam ediyordu. Bu hafta düşme hattındaki takımlardan Bodrumspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmesinin ardından Adana Demirspor'un kalan 10 maçta 30 puan alsa dahi ligde kalma şasnı kalmadı. 

Adana Demirspor, bu haftayı ligde BAY geçmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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AysberK

Bu ne sacma sapan istir yaa.... Baskan sancak 2 sene once bu takimi sampiyon falan yapacakti, noldu?