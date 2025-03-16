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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Davranışıyla Ülkeye Fair Play Dersi Verdi

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Davranışıyla Ülkeye Fair Play Dersi Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 17:37

Beşiktaş, dün gece futboluyla hezimete uğradı. 9 kişilik rakibi Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş cephesinde futbolculara ve teknik heyete isyan var. Futbol adına tarafsız futbol severlerin de çok bir şey göremediği geceden geriye Solskjaer'in inceliği kaldı. Solskjaer yaptığı fair play davranışıyla rakip Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar ve taraftarından da tebrik ve teşekkür aldı.

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Beşiktaş'ta mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Beşiktaş'ta mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Beşiktaş, 28.hafta maçında Konyaspor'a konuk oldu. 27. dakikada Melih Bostan, 65.dakikada da Ndao kırmızı kart görerek Konyaspor'u sahada 9 kişi bıraktı. 45.dakikada Uğurcan'ın golüyle geriye düşen Beşiktaş, pozisyonlara girmesine rağmen aradığı golü bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. 9 kişi oynayan Konyaspor'u yenememenin üzüntüsünü yaşayan Beşiktaş'ta moraller bozuk.

Solskjaer'in davranışı Beşiktaş adına kötü giden gecede pozitif tek hareket oldu.

Solskjaer'in davranışı Beşiktaş adına kötü giden gecede pozitif tek hareket oldu.

Uğurcan Yazğılı'nın oyundan çıktığı anlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın fair play ve değerlerini korumak zorunda olduğunu söyledi. Topu taça atmayan futbolcularını kenardan sürekli uyararak topu taça atmalarını söyleyen Norveçli teknik adamın topun taça atılmamasına hayli sinirlendiği görüldü.

"Kendi kalemize gol atmalarını söylerdim"

"Kendi kalemize gol atmalarını söylerdim"

Basın toplantısında bir muhabirin pozisyonu hatırlatarak teşekkür ettiği Ole Gunnar Solskjaer, 'Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeliyiz.' dedi.

Rakip takımdan teşekkür aldı.

Rakip takımdan teşekkür aldı.

Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar da konuşmasında Solskjaer'e önemli bir yer ayırdı. 

Uçar, 'Ole Gunnar Solskjaer hocaya teşekkürler. Kazanırken her şey mübah değil. Fair-Play'i elden bırakmamalıyız. Bir pozisyonda topun tekrar bize atılması konusunda ısrarla takımına seslendi. Teşekkür ederim ve kalan maçlarda onlara başarılar diliyorum' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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