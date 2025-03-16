Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Davranışıyla Ülkeye Fair Play Dersi Verdi

Beşiktaş, dün gece futboluyla hezimete uğradı. 9 kişilik rakibi Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş cephesinde futbolculara ve teknik heyete isyan var. Futbol adına tarafsız futbol severlerin de çok bir şey göremediği geceden geriye Solskjaer'in inceliği kaldı. Solskjaer yaptığı fair play davranışıyla rakip Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar ve taraftarından da tebrik ve teşekkür aldı.