Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Davranışıyla Ülkeye Fair Play Dersi Verdi
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Davranışıyla Ülkeye Fair Play Dersi Verdi
Beşiktaş, dün gece futboluyla hezimete uğradı. 9 kişilik rakibi Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş cephesinde futbolculara ve teknik heyete isyan var. Futbol adına tarafsız futbol severlerin de çok bir şey göremediği geceden geriye Solskjaer'in inceliği kaldı. Solskjaer yaptığı fair play davranışıyla rakip Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar ve taraftarından da tebrik ve teşekkür aldı.
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Beşiktaş'ta mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.
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Solskjaer'in davranışı Beşiktaş adına kötü giden gecede pozitif tek hareket oldu.
"Kendi kalemize gol atmalarını söylerdim"
Rakip takımdan teşekkür aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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