Merih Demiral, Bolu'da Dikilen Heykelini Ziyaret Etti
Merih Demiral, Bolu'da Dikilen Heykelini Ziyaret Etti
Euro 2024'te Merih Demiral'ın gol sevinci krize neden olmuştu. 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta iki gol atan Merih, gol sevincini Bozkurt işareti ile kutlamıştı. UEFA'dan ceza alan Merih'e ülke içinden büyük bir destek gelmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih'in heykelini dikeceklerini söylemiş ve daha sonrasında bu vaadini gerçekleştirmişti. Merih Demiral bugün hem Bolu'yu hem de heykelini ziyaret etti.
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Merih Demiral'ın gol sevinci UEFA tarafından cezalandırılmıştı.
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Tanju Özcan cezaya tepki göstererek heykel vaadinde bulunmuştu.
Merih Demiral bugün Bolu'yu ve heykelini ziyaret etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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