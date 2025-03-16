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Merih Demiral, Bolu'da Dikilen Heykelini Ziyaret Etti

Merih Demiral, Bolu'da Dikilen Heykelini Ziyaret Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 19:43

Euro 2024'te Merih Demiral'ın gol sevinci krize neden olmuştu. 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta iki gol atan Merih, gol sevincini Bozkurt işareti ile kutlamıştı. UEFA'dan ceza alan Merih'e ülke içinden büyük bir destek gelmişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih'in heykelini dikeceklerini söylemiş ve daha sonrasında bu vaadini gerçekleştirmişti. Merih Demiral bugün hem Bolu'yu hem de heykelini ziyaret etti.

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Merih Demiral'ın gol sevinci UEFA tarafından cezalandırılmıştı.

Merih Demiral'ın gol sevinci UEFA tarafından cezalandırılmıştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2 Temmuz’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etmişti. Maçın yıldızı, iki gol atarak takımını galibiyete taşıyan Merih Demiral olurken, Demiral, attığı gollerin ardından tribünlere 'Bozkurt' işaretiyle selam vermişti. Ancak siyasi bir sembol olarak değerlendirilen bu hareket sebebiyle UEFA tarafından Merih Demiral’a 2 maç ceza verilmesine neden oldu.

Tanju Özcan cezaya tepki göstererek heykel vaadinde bulunmuştu.

Tanju Özcan cezaya tepki göstererek heykel vaadinde bulunmuştu.

Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı. Ekim ayında da Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ işareti yapan heykeli, Karaçayır Mahallesi’ndeki yeni bir kavşağa dikildi.

Merih Demiral bugün Bolu'yu ve heykelini ziyaret etti.

Merih Demiral bugün Bolu'yu ve heykelini ziyaret etti.

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da kendisi için dikilen heykeli ziyaret etti. Demiral’ın geleceğini öğrenen çocuklar, saatler öncesinden heykelin önünde toplanarak onu bekledi. Demiral’ın gelmesiyle birlikte çocuklar, imza almak ve heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. 

Heykelin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, 'Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı hem mutluyum hem de gururluyum. Bozkurt sembolü, Türk milleti için büyük bir anlam taşıyor. Bu heykel sadece benim için değil, her Türk evladı için gurur kaynağı olacak bir anıt. Başkanımız burada çok önemli bir işe imza attı. Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Belediye başkanına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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