Merih Demiral, Bolu'da Dikilen Heykelini Ziyaret Etti

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu’da kendisi için dikilen heykeli ziyaret etti. Demiral’ın geleceğini öğrenen çocuklar, saatler öncesinden heykelin önünde toplanarak onu bekledi. Demiral’ın gelmesiyle birlikte çocuklar, imza almak ve heykel önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Heykelin önünde açıklamalarda bulunan Demiral, 'Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı hem mutluyum hem de gururluyum. Bozkurt sembolü, Türk milleti için büyük bir anlam taşıyor. Bu heykel sadece benim için değil, her Türk evladı için gurur kaynağı olacak bir anıt. Başkanımız burada çok önemli bir işe imza attı. Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Belediye başkanına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.