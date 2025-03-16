Halk TV'den Ayrılan 'Kayda Geçsin' Ekibi YouTube'a Geçti

Halk Tv'de bir süredir Rasim Ozan Kütahyalı krizi yaşanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv'nin YouTube kanalına röportaj vermesi hem izleyiciler hem de bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti. Kanal içindeki gazetecileri de rahatsız eden durumun ardından art arda istifalar gelmişti. Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan bu istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.