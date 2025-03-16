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Halk TV'den Ayrılan 'Kayda Geçsin' Ekibi YouTube'a Geçti

Halk TV'den Ayrılan 'Kayda Geçsin' Ekibi YouTube'a Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 17:58

Halk Tv'de bir süredir Rasim Ozan Kütahyalı krizi yaşanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv'nin YouTube kanalına röportaj vermesi hem izleyiciler hem de bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti. Kanal içindeki gazetecileri de rahatsız eden durumun ardından art arda istifalar gelmişti. Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan bu istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İstifaların başlangıcı olan Rasim Ozan Kütahyalı yayınına halen tepkiler var.

İstifaların başlangıcı olan Rasim Ozan Kütahyalı yayınına halen tepkiler var.

Halk Tv YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan röportajın yayınlanması başta Halk Tv izleyicileri olmak üzere, kanalda çalışan gazetecilerin tepkisine neden oldu. 

Tepkilerin istifaya dönüşmesi ise çok kısa bir süre aldı. Gazeteciler Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan da istifalarıyla kanala tepki gösterenler arasındaydı.

İstifanın ardından ekip yeni bir platformda yeniden toplanıyor.

İstifanın ardından ekip yeni bir platformda yeniden toplanıyor.

Kayda Geçsin programında yer alan dörtlüyle ilgili izleyicilerine müjdeyi Oğuzhan Uğur verdi. Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından 'Son Dakika' diyerek esprili bir şekilde verdiği haberde Kayda Geçsin ekibinin artık YouTube'da olacağını yazdı.

Bağımsız olarak YouTube'da yer alacaklar.

Bağımsız olarak YouTube'da yer alacaklar.

Oğuzhan Uğur'un tweetinin ardından Babala TV bünyesinde olacakları düşünülen ekibin, Babala TV'den bağımsız olarak kendi kanallarında olacakları öğrenildi. 

Halk Tv'de 'Kayda Geçsin' olarak bilinen isimlerinin de farklı bir isimle değişebileceği öğrenildi. Ekibin yeni ismi şimdilik bilinmiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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