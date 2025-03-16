Halk TV'den Ayrılan 'Kayda Geçsin' Ekibi YouTube'a Geçti
Halk TV'den Ayrılan 'Kayda Geçsin' Ekibi YouTube'a Geçti
Halk Tv'de bir süredir Rasim Ozan Kütahyalı krizi yaşanıyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk Tv'nin YouTube kanalına röportaj vermesi hem izleyiciler hem de bazı gazeteciler tarafından eleştirilmişti. Kanal içindeki gazetecileri de rahatsız eden durumun ardından art arda istifalar gelmişti. Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından yaşanan bu istifalar gündemdeki yerini korurken Şule Aydın, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın yer aldığı Kayda Geçsin programıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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İstifaların başlangıcı olan Rasim Ozan Kütahyalı yayınına halen tepkiler var.
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İstifanın ardından ekip yeni bir platformda yeniden toplanıyor.
Bağımsız olarak YouTube'da yer alacaklar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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