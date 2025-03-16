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Fatih Altaylı'dan İstanbul'un Göbeğinde Yükselen Gökdelenlere Yorum: "Yapan da Yaptıran da..."

Fatih Altaylı'dan İstanbul'un Göbeğinde Yükselen Gökdelenlere Yorum: "Yapan da Yaptıran da..."

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 17:40

TÜİK'in 2024 verilerine göre, yüzölçümü 5712 km² olan megakent İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ü ikamet ediyor. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Kayıtsız bir şekilde yaşayanlar, turistler de cabası! Peki bu kadar insan nereye sığıyor? 

İstanbul gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Her köşesine yeni bir ev yapılıyor. Yapılan evler ise ihtiyacı karşılamak için kat kat yükseliyor.

Fatih Altaylı bu duruma tepki göstererek İstanbul'un çarpık kentleşme sorununa parmak bastı.

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Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde binalar yükseliyor.

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde binalar yükseliyor.

İstanbul'un her noktasında artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak adına inşaatlar sürüyor. Fakat inşaatlar, yalnızca barınma ihtiyacı için ortaya çıkmıyor. Yeni iş yerlerinin inşa edilmesiyle binlerce kişi de İstanbul'da yaşamaya mecbur bırakılıyor. Her geçen gün, İstanbul'un o güzel silüetine bir gökdelen daha dikiliyor. Üstelik bilim insanlarının deyim yerindeyse bas bas bağırarak deprem ihtimalinin olduğunu söylediği bugünlerde!

Fatih Altaylı'nın paylaşmış olduğu bu görsel de İstanbul'un 'çirkin' silüetine eklenen gökdelenlerden sadece bir tanesi.

"Ona inşaat demek çok insaflı bir şey olur."

"Ona inşaat demek çok insaflı bir şey olur."

Fatih Altaylı, bu arazide yükselen üç tane gökdelene dair ilk yorumlarını programının Ocak ayında yayınlanan bir bölümünde yapmıştı. 'Gözlerime inanamadım' diyen Altaylı, etraftaki binaların ise en fazla 5-6 katlı olduğuna dikkat çekmiş 'benzetmek istemiyorum ama çirkin bir şey gibi yükseliyor oradan' demişti.

'Bu binalarla ilgili medyada tık yok' diyen Altaylı, hem muhalif hem de iktidar medyasının bu konuya dair bir haberi olmadığını söylemişti. Altaylı, bu konunun neden haber olmadığını sorgulayıp 'İstanbul Belediyesi'ni eleştireceksen al sana kazık gibi 3 tane eleştirecek şey'  ifadelerine yer vermişti.

"Merak ediyorum. Bu binalar kimin?"

"Merak ediyorum. Bu binalar kimin?"

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinde yükselen bu binaları yeniden gündeme getiren Altaylı, Mart ayında yeniden bir paylaşım yaptı.

Altaylı, paylaşımında 'Bunları yapan da yaptıran da kente ve hatta vatana ihanetten yargılanmalı. Ve nedense İBB’nin her şeyini eleştiren yandaş medya ve yazarlar bu binalara gül bile demiyor. Niye acaba!' dedi.

Altaylı'nın bu tepkisine binlerce kişiden destek yorumu geldi.

Altaylı'nın bu tepkisine binlerce kişiden destek yorumu geldi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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