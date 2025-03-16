Fatih Altaylı'dan İstanbul'un Göbeğinde Yükselen Gökdelenlere Yorum: "Yapan da Yaptıran da..."

TÜİK'in 2024 verilerine göre, yüzölçümü 5712 km² olan megakent İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ü ikamet ediyor. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaştı. Kayıtsız bir şekilde yaşayanlar, turistler de cabası! Peki bu kadar insan nereye sığıyor?

İstanbul gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Her köşesine yeni bir ev yapılıyor. Yapılan evler ise ihtiyacı karşılamak için kat kat yükseliyor.

Fatih Altaylı bu duruma tepki göstererek İstanbul'un çarpık kentleşme sorununa parmak bastı.